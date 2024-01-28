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ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского генома"
ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского генома"
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Я робот(Пользователи)
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- 48474
ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского генома"
Отправлено: 28.01.24 - 11:41
Соответствующую экспертизу будут проводить в случае, если у претендентов на статус кандаса не будет документов, подтверждающих национальность, а у комиссии при акимате возникнут сомнения, передает корреспондент Tengrinews.kz.
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ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского генома"
Отправлено: 29.01.24 - 20:34
Цитата:
Например, не важно откуда хотят переехать кандасы. Документов подтверждающих нет, как указано в заметке. Со слов скажут, что родные братья. Экспертиза покажет, что кровного родства нет или есть, а как по другому.
[Исправлено: Kairat stayer, 29.01.2024 - 20:35]
maxsaf:
Каким образом? Что такого есть в ДНК казаха, чего нет в ДНК узбека?
Каким образом? Что такого есть в ДНК казаха, чего нет в ДНК узбека?
Например, не важно откуда хотят переехать кандасы. Документов подтверждающих нет, как указано в заметке. Со слов скажут, что родные братья. Экспертиза покажет, что кровного родства нет или есть, а как по другому.
[Исправлено: Kairat stayer, 29.01.2024 - 20:35]
ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского генома"
Отправлено: 29.01.24 - 20:51
Смешение постоянно происходило, между родами, представителями других стран, этносов, вона Марик Батыр кыпчак. Они и в Крыме ранее проживали и род кыпчаков наверняка до настоящего времени там есть. Видео по ссылке ниже, не казахи сняли а татары. Я из рода аргын, тоже в Крыме есть. Вообще, о происхождении аргынов чуть ли 12 версии, при этом на основании экспертиз ДНК, 3 главных-предки монголы, северный иран и гунны. Рассказывал, ранее, что в период службы в армии, мне крымский аргын сказал, что наши предки под предводительством хана Батыя Киев брали.
Подробнее здесь:
Подробнее здесь:
ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского генома"
Отправлено: 29.01.24 - 20:55
Цитата:
А чё, просто знания казахского языка уже недостаточно?
Kairat stayer:
а как по другому.
а как по другому.
А чё, просто знания казахского языка уже недостаточно?
ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского генома"
Отправлено: 29.01.24 - 20:57
Цитата:
Не факт - он же тест не сдавал
Kairat stayer:
вона Марик Батыр кыпчак.
вона Марик Батыр кыпчак.
Не факт - он же тест не сдавал
ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского генома"
Отправлено: 29.01.24 - 21:03
Цитата:
Внимательно читаем, без документов граждане, в Афганистане могут язык не знать. Это в России достаточно знать язык государства, выше отметил же, упрощают, людей катастрофически не хватает.
[Исправлено: Kairat stayer, 29.01.2024 - 21:05]
maxsaf:
А чё, просто знания казахского языка уже недостаточно?
А чё, просто знания казахского языка уже недостаточно?
Внимательно читаем, без документов граждане, в Афганистане могут язык не знать. Это в России достаточно знать язык государства, выше отметил же, упрощают, людей катастрофически не хватает.
[Исправлено: Kairat stayer, 29.01.2024 - 21:05]
ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского генома"
Отправлено: 29.01.24 - 21:05
Цитата:
Ему, нет нужды сдавать.
maxsaf:
Не факт - он же тест не сдавал
Не факт - он же тест не сдавал
Ему, нет нужды сдавать.
ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского генома"
Отправлено: 29.01.24 - 21:19
Цитата:
Ну пусть сначала учат, потом подают документы. А то не справедливо получается - одни без гос. языка вам нужны, другие не нужны.
Kairat stayer:
Внимательно читаем, без документов граждане, в Афганистане могут язык не знать.
Внимательно читаем, без документов граждане, в Афганистане могут язык не знать.
Ну пусть сначала учат, потом подают документы. А то не справедливо получается - одни без гос. языка вам нужны, другие не нужны.
ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского генома"
Отправлено: 29.01.24 - 21:36
Цитата:
Так, они приедут и выучат, а другие не хотят учить, разница есть. Тем более, на чужбине в Афганистане, Иране и.т.д. нет школ на казахском языке.
maxsaf:
Ну пусть сначала учат, потом подают документы. А то не справедливо получается - одни без гос. языка вам нужны, другие не нужны.
Ну пусть сначала учат, потом подают документы. А то не справедливо получается - одни без гос. языка вам нужны, другие не нужны.
Так, они приедут и выучат, а другие не хотят учить, разница есть. Тем более, на чужбине в Афганистане, Иране и.т.д. нет школ на казахском языке.
ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского генома"
Отправлено: 29.01.24 - 21:39
Цитата:
Недавно один профессор, если не ошибаюсь Смолин, на полном серьезе по федеральному каналу РФ говорил, что селекционер-генетик Ленин много народов придумал и создал .
Vit:
Ваще то это утверждает на полном серьёзе профессор) значит так и есть. У человека высшее образование.
Ваще то это утверждает на полном серьёзе профессор) значит так и есть. У человека высшее образование.
Недавно один профессор, если не ошибаюсь Смолин, на полном серьезе по федеральному каналу РФ говорил, что селекционер-генетик Ленин много народов придумал и создал .
ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского генома"
Отправлено: 29.01.24 - 22:02
Цитата:
Ну допустим чел не знает казахского, но обещает выучить. Хочет жить в КЗ, собрал доки, а вы ему - Стопэ, батыр, твоя ДНК нам не подходит. Так что-ли?
Kairat stayer:
Так, они приедут и выучат, а другие не хотят учить, разница есть. Тем более, на чужбине в Афганистане, Иране и.т.д. нет школ на казахском языке.
Так, они приедут и выучат, а другие не хотят учить, разница есть. Тем более, на чужбине в Афганистане, Иране и.т.д. нет школ на казахском языке.
Ну допустим чел не знает казахского, но обещает выучить. Хочет жить в КЗ, собрал доки, а вы ему - Стопэ, батыр, твоя ДНК нам не подходит. Так что-ли?
ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского генома"
Отправлено: 29.01.24 - 22:14
Цитата:
Если из Афганистана или Ирана несколько семей или одна семья состоящая из 8 человек, мать отец и шестеро детей, все без документов. Язык не знают, со слов говорят родители знали а они не знают. Предположим экспертиза покажет, что у 4 братьев и сестер есть родство 99,9% между собой и родителями. Двоих 0%, вообще нет родства, последним стоп, депортация!
maxsaf:
Ну допустим чел не знает казахского, но обещает выучить. Хочет жить в КЗ, собрал доки, а вы ему - Стопэ, батыр, твоя ДНК нам не подходит. Так что-ли?
Ну допустим чел не знает казахского, но обещает выучить. Хочет жить в КЗ, собрал доки, а вы ему - Стопэ, батыр, твоя ДНК нам не подходит. Так что-ли?
Если из Афганистана или Ирана несколько семей или одна семья состоящая из 8 человек, мать отец и шестеро детей, все без документов. Язык не знают, со слов говорят родители знали а они не знают. Предположим экспертиза покажет, что у 4 братьев и сестер есть родство 99,9% между собой и родителями. Двоих 0%, вообще нет родства, последним стоп, депортация!
ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского генома"
Отправлено: 29.01.24 - 22:21
Цитата:
Причем тут родство между собой и "казахский геном"?
Kairat stayer:
Предположим экспертиза покажет, что у 4 братьев и сестер есть родство 99,9%
Предположим экспертиза покажет, что у 4 братьев и сестер есть родство 99,9%
Причем тут родство между собой и "казахский геном"?
ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского генома"
Отправлено: 29.01.24 - 22:24
Цитата:
В том числе и казахский будет, просто скорее всего имеются случай, когда не имеющие отношения к казахам люди прибывают. Из 8 человек, 6 кандасы, 2 нет.
maxsaf:
Причем тут родство между собой и "казахский геном"?
Причем тут родство между собой и "казахский геном"?
В том числе и казахский будет, просто скорее всего имеются случай, когда не имеющие отношения к казахам люди прибывают. Из 8 человек, 6 кандасы, 2 нет.
ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского генома"
Отправлено: 29.01.24 - 22:26
Цитата:
Предлагаете, если нет документов тогда всех разворачивать, неправильно же.
maxsaf:
Хочет жить в КЗ, собрал доки, а вы ему - Стопэ, батыр, твоя ДНК нам не подходит. Так что-ли?
Хочет жить в КЗ, собрал доки, а вы ему - Стопэ, батыр, твоя ДНК нам не подходит. Так что-ли?
Предлагаете, если нет документов тогда всех разворачивать, неправильно же.
ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского генома"
Отправлено: 29.01.24 - 22:28
Цитата:
Вот вы сказочник! Казахский геном и Афганский будет разным, выше пример привел. Даже, кто живет на севере страны и кто проживает на юге, уже разные будут, элементарно же!
maxsaf:
Причем тут родство между собой и "казахский геном"?
Причем тут родство между собой и "казахский геном"?
Вот вы сказочник! Казахский геном и Афганский будет разным, выше пример привел. Даже, кто живет на севере страны и кто проживает на юге, уже разные будут, элементарно же!
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