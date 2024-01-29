Vit: Вы поддерживаете незаконно пришедшую власть на Украине.
кто решил что она не законная? путин? а чеж он эту власть признал в 2015? тоесть путина надо первому по затылку бить? начни я поддержу) Цитата:
Vit: Донбас не поддержал вооруженный мятеж в своей стране.
да, в донбасс вторглись бойцы гру и фсб и захватили население мобилизуя из их числа коллаборационные части для гражданской войны с армией украины сепартисты и есть по всем международным стандартам
Цитата:
Vit: Нас вы тоже так обзываите. Ну хорошо пусть будет так : люди кто не поддерживает военный переворот в своей стране, будут сепарами)
играться с терминами не надо если ты поддерживаешь ввод войск иной страны в свою страну для отторжения территории ты сепар если ты сидишь ожидаешь такого развития событий то ты 5 колонна и враг если же ты пытаешься смешать черное с белыми выдавая желаемое за действительное то ты идиот Цитата:
Vit: Патриоты вы или крестик снимите или трусы наденьте.)
к ждунам это относится в первую очередь ждешь украинского сценария в казахстане когда россия вторглась на восток украины? не юля ответь прост ода или нет и вопрос закрыт)
По поводу присоединение наших земель к РФ. Я не встречал таких людей с такими мыслями в своём окружение не на кухни , не на работе. В инете отдельных дурочков видел как и все вы. К тому же кто сегодня хочет в Россию, то паспорта делаются на раз. Работы там валом. Кто хочет те и уезжают не смотря на военные действия. Вы просто сами раздуваите проблему на ровном месте.
Vit: К тому же кто сегодня хочет в Россию, то паспорта делаются на раз. Работы там валом. Кто хочет те и уезжают не смотря на военные действия.
Недавно отмечал, что по итогам 2022 года, по официальным сведениям из России в Казахстан прибыло больше граждан, чем уехали в Россию. Никто особо не хочет брат билет в один конец, в связи с войной, работы валом. Кроме того, недавно процедуру получения гражданства России для граждан Казахстана, Беларуси и Молдовы снова упростили. Только нужно знать язык, историю не нужно. Процитирую, как обычно самого себя:
Более того, пока есть официальная статистика Росстата РФ только по итогам 2022 года, так прибыло из Казахстана в РФ 65382 человек, убыло из РФ в Казахстан 69329 (для России отрицательное сальдо). Для сравнения из Украины в РФ прибыло 148846 человек, соответственно из РФ убыло в Украину 121579 (для России положительное сальдо). Ниже укажу ссылку на официальные данные и будем ждать за 2023 год. Благо великие россияне пока не засекретили сведения по международной миграции и они есть в открытом доступе, за что им огромное спасибо!
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