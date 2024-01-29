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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14799
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.01.24 - 15:57
#16186
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Цитата:
Vit:
Вы поддерживаете незаконно пришедшую власть на Украине.

кто решил что она не законная? путин? а чеж он эту власть признал в 2015?
тоесть путина надо первому по затылку бить? начни я поддержу)
Цитата:
Vit:
Донбас не поддержал вооруженный мятеж в своей стране.

да, в донбасс вторглись бойцы гру и фсб и захватили население мобилизуя из их числа коллаборационные части для гражданской войны с армией украины
сепартисты и есть по всем международным стандартам

Цитата:
Vit:
Нас вы тоже так обзываите. Ну хорошо пусть будет так : люди кто не поддерживает военный переворот в своей стране, будут сепарами)

играться с терминами не надо
если ты поддерживаешь ввод войск иной страны в свою страну для отторжения территории ты сепар
если ты сидишь ожидаешь такого развития событий то ты 5 колонна и враг
если же ты пытаешься смешать черное с белыми выдавая желаемое за действительное то ты идиот
Цитата:
Vit:
Патриоты вы или крестик снимите или трусы наденьте.)

к ждунам это относится в первую очередь
ждешь украинского сценария в казахстане когда россия вторглась на восток украины? не юля ответь прост ода или нет и вопрос закрыт)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13909
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.01.24 - 16:42
#16187
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Цитата:
abaika95:
Это вы нас так стали называть. И это обидно. Не там врагов ищите.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13909
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.01.24 - 16:50
#16188
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Цитата:
abaika95:
По поводу присоединение наших земель к РФ. Я не встречал таких людей с такими мыслями в своём окружение не на кухни , не на работе. В инете отдельных дурочков видел как и все вы. К тому же кто сегодня хочет в Россию, то паспорта делаются на раз. Работы там валом. Кто хочет те и уезжают не смотря на военные действия. Вы просто сами раздуваите проблему на ровном месте.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14799
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.01.24 - 16:58
#16189
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Цитата:
Vit:
Это вы нас так стали называть. И это обидно. Не там врагов ищите.

кто это мы? я не сторонник коллективного размывания ответственности и накидывания ярлыков
каждого индивидуума надо рассматривать в отдельности
я тебя так называл? приведи факты
Цитата:
Vit:
Вы просто сами раздуваите проблему на ровном месте.

кто это МЫ еще раз?
и какую проблему если Цитата:
Vit:
В инете отдельных дурочков видел

дурачки есть и их не мало
это не повод поднимать вопрос о проблематичности этого?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21629
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.01.24 - 18:05
#16190
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Цитата:
abaika95:
Ааа вы ещё претендовали на статус кандасов живя в стране?)

Нет, я претендовал на право просто жить, и чтобы мне мозг не выносили с ценниками :lol:

Цитата:
abaika95:
Ну таких хитропопых поискать ещё надо))

А чё их искать - 111 же рассказывал тут про какого-то своего знакомого, местного, которому как кандасу хату четырёхкомнатную дали. 8-)
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4888
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.01.24 - 19:40
#16191
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Цитата:
Vit:
К тому же кто сегодня хочет в Россию, то паспорта делаются на раз. Работы там валом. Кто хочет те и уезжают не смотря на военные действия.


Недавно отмечал, что по итогам 2022 года, по официальным сведениям из России в Казахстан прибыло больше граждан, чем уехали в Россию. Никто особо не хочет брат билет в один конец, в связи с войной, работы валом. Кроме того, недавно процедуру получения гражданства России для граждан Казахстана, Беларуси и Молдовы снова упростили. Только нужно знать язык, историю не нужно. Процитирую, как обычно самого себя:

Более того, пока есть официальная статистика Росстата РФ только по итогам 2022 года, так прибыло из Казахстана в РФ 65382 человек, убыло из РФ в Казахстан 69329 (для России отрицательное сальдо). Для сравнения из Украины в РФ прибыло 148846 человек, соответственно из РФ убыло в Украину 121579 (для России положительное сальдо). Ниже укажу ссылку на официальные данные и будем ждать за 2023 год. Благо великие россияне пока не засекретили сведения по международной миграции и они есть в открытом доступе, за что им огромное спасибо!

Подробнее здесь:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13909
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.01.24 - 20:07
#16192
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Цитата:
Kairat stayer:
Те кто с РФ сбежали к нам во время призыва уже вернулись назад. Они наелись нашим гостеприимством и рванули обратно домой. Думаю сальдо уже поменялось)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35253
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.01.24 - 20:08
#16193
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Тут мы видим как безумие правит в России и уничтожает даже советскую культуру..


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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13909
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.01.24 - 20:10
#16194
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РФ молодцы не че не переименовуют. Вот пожайлуста. Г. Соль- Илецк ул Украинская. Таможенное управление и СВХ

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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14799
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.01.24 - 21:14
#16195
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Цитата:
maxsaf:
Нет, я претендовал на право просто жить, и чтобы мне мозг не выносили с ценниками

ой
жить он претендовал
плохому танцору всегда что то мешает))
Цитата:
maxsaf:
рассказывал тут про какого-то своего знакомого, местного, которому как кандасу хату четырёхкомнатную дали.

не знаю не слышал эту историю
зная тебя ты сто раз переврешь
с тебя не убудет)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21629
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.01.24 - 21:22
#16196
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Цитата:
abaika95:
плохому танцору всегда что то мешает))

Ну так то плохому танцору. Я хорошо утанцевал - и больше никто мне не мешает :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21629
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.01.24 - 21:30
#16197
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Цитата:
abaika95:
не знаю не слышал эту историю зная тебя ты сто раз переврешь с тебя не убудет)

Ну не четырёхкомнатную, а трешку кажись. Сути дела это не меняет. Он говорил, ты читал и в курсе.
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