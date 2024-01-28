Отправлено: - 20:34

maxsaf:

Каким образом? Что такого есть в ДНК казаха, чего нет в ДНК узбека?

[Исправлено: Kairat stayer, 29.01.2024 - 20:35]

Цитата:Например, не важно откуда хотят переехать кандасы. Документов подтверждающих нет, как указано в заметке. Со слов скажут, что родные братья. Экспертиза покажет, что кровного родства нет или есть, а как по другому.