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≡ ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского генома"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48473
ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского генома"
Отправлено: 28.01.24 - 11:41
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Соответствующую экспертизу будут проводить в случае, если у претендентов на статус кандаса не будет документов, подтверждающих национальность, а у комиссии при акимате возникнут сомнения, передает корреспондент Tengrinews.kz.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4888
ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского генома"
Отправлено: 29.01.24 - 20:34
#15
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Цитата:
maxsaf:
Каким образом? Что такого есть в ДНК казаха, чего нет в ДНК узбека?


Например, не важно откуда хотят переехать кандасы. Документов подтверждающих нет, как указано в заметке. Со слов скажут, что родные братья. Экспертиза покажет, что кровного родства нет или есть, а как по другому.

[Исправлено: Kairat stayer, 29.01.2024 - 20:35]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4888
ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского генома"
Отправлено: 29.01.24 - 20:51
#16
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Смешение постоянно происходило, между родами, представителями других стран, этносов, вона Марик Батыр кыпчак. Они и в Крыме ранее проживали и род кыпчаков наверняка до настоящего времени там есть. Видео по ссылке ниже, не казахи сняли а татары. Я из рода аргын, тоже в Крыме есть. Вообще, о происхождении аргынов чуть ли 12 версии, при этом на основании экспертиз ДНК, 3 главных-предки монголы, северный иран и гунны. Рассказывал, ранее, что в период службы в армии, мне крымский аргын сказал, что наши предки под предводительством хана Батыя Киев брали.

Подробнее здесь:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21629
ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского генома"
Отправлено: 29.01.24 - 20:55
#17
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Цитата:
Kairat stayer:
а как по другому.

А чё, просто знания казахского языка уже недостаточно?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21629
ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского генома"
Отправлено: 29.01.24 - 20:57
#18
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Цитата:
Kairat stayer:
вона Марик Батыр кыпчак.

Не факт - он же тест не сдавал :lol:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4888
ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского генома"
Отправлено: 29.01.24 - 21:03
#19
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Цитата:
maxsaf:
А чё, просто знания казахского языка уже недостаточно?


Внимательно читаем, без документов граждане, в Афганистане могут язык не знать. Это в России достаточно знать язык государства, выше отметил же, упрощают, людей катастрофически не хватает.

[Исправлено: Kairat stayer, 29.01.2024 - 21:05]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4888
ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского генома"
Отправлено: 29.01.24 - 21:05
#20
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Цитата:
maxsaf:
Не факт - он же тест не сдавал


Ему, нет нужды сдавать.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21629
ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского генома"
Отправлено: 29.01.24 - 21:19
#21
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Цитата:
Kairat stayer:
Внимательно читаем, без документов граждане, в Афганистане могут язык не знать.

Ну пусть сначала учат, потом подают документы. А то не справедливо получается - одни без гос. языка вам нужны, другие не нужны. 8-)
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