ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского генома"
Отправлено: 28.01.24 - 11:41
Соответствующую экспертизу будут проводить в случае, если у претендентов на статус кандаса не будет документов, подтверждающих национальность, а у комиссии при акимате возникнут сомнения, передает корреспондент Tengrinews.kz. Читать новость
Вот вы сказочники даёте, за рубежом 5 миллионов казахов проживает, в более 40 странах мира. В заметке отмечают, что часть якобы кандасов (этнический казах - одной крови) без документов хотят получит гражданство Казахстана. Предположим из Афганистана, поколения граждан, которые в начале прошлого века туда уехали, уже нет живых. Дети и внуки хотят переехать, но у них документов нет, почему бы не проверить? Возможно отдельные лица, вообще отношения к казахам не имеют и других национальностей и придумали легенды. В Узбекистане многие этнические казахи, записывались как узбеки, им как быть? Экспертиза установит, действительно ли они казахи.
maxsaf: Каким образом? Что такого есть в ДНК казаха, чего нет в ДНК узбека?
С узбеками разберутся, всё таки, документы и родственников можно найти. Опять же смотря, где ранее проживали предки казахов кандасов. Если на севере в генах может много чего намешано. Азиатские гены 39,3%, Монголия-33,2%, Япония с Кореей-5.3%, Инуиты (Хнты-манты) - 2,5%, Скандинавия-13,2%, Фины - 6,5%. Недавно тест сделали родственнице в Европе. На юге тоже, но у афганцев, иранцев вообще другое покажет.
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