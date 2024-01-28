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≡ ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского генома"
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48473
ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского генома"
Отправлено: 28.01.24 - 11:41
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Соответствующую экспертизу будут проводить в случае, если у претендентов на статус кандаса не будет документов, подтверждающих национальность, а у комиссии при акимате возникнут сомнения, передает корреспондент Tengrinews.kz.
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1218
Re: ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского...
Отправлено: 28.01.24 - 11:41
#1
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ну это похлеще кота, лижущего яйца
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1243
Re: ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского...
Отправлено: 28.01.24 - 11:56
#2
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А что случилось? Чистота нации под угрозой?
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
541
Re: ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского...
Отправлено: 28.01.24 - 21:35
#3
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вообще сбрендили там наверху. Не могут найти достойное занятие. Придумывают всякую хрень
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
105
Re: ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского...
Отправлено: 29.01.24 - 08:40
#4
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А еще можно размер черепа мерять и разрез глаз...
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1115
Re: ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского...
Отправлено: 29.01.24 - 12:31
#5
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Однако...
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6629
Re: ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского...
Отправлено: 29.01.24 - 12:42
#6
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Видимо забыли ещё в трусы заглянуть, там вероятность была бы очевидной, однако кто-то из комиссии засомневался и решили обойтись без этого пункта.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1115
ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского генома"
Отправлено: 29.01.24 - 13:15
#7
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Цитата:
сайлау курманов:
в трусы заглянуть

Там с евреем можно перепутать...
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4888
Re: ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского...
Отправлено: 29.01.24 - 19:52
#8
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Вот вы сказочники даёте, за рубежом 5 миллионов казахов проживает, в более 40 странах мира. В заметке отмечают, что часть якобы кандасов (этнический казах - одной крови) без документов хотят получит гражданство Казахстана. Предположим из Афганистана, поколения граждан, которые в начале прошлого века туда уехали, уже нет живых. Дети и внуки хотят переехать, но у них документов нет, почему бы не проверить? Возможно отдельные лица, вообще отношения к казахам не имеют и других национальностей и придумали легенды. В Узбекистане многие этнические казахи, записывались как узбеки, им как быть? Экспертиза установит, действительно ли они казахи.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21628
ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского генома"
Отправлено: 29.01.24 - 20:03
#9
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Цитата:
Kairat stayer:
Экспертиза установит, действительно ли они казахи.

Каким образом? Что такого есть в ДНК казаха, чего нет в ДНК узбека?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21628
ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского генома"
Отправлено: 29.01.24 - 20:07
#10
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Цитата:
Kairat stayer:
за рубежом 5 миллионов казахов проживает

А после тестов окажется что 5 миллиардов, если Адам тоже был казахом :lol:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4888
ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского генома"
Отправлено: 29.01.24 - 20:11
#11
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Цитата:
maxsaf:
А после тестов окажется что 5 миллиардов, если Адам тоже был казахом


Всё будет нормально, Адам не был казахом, какие-то пришибеи так утверждают! :-P
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13909
ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского генома"
Отправлено: 29.01.24 - 20:15
#12
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Цитата:
Kairat stayer: Всё будет нормально, Адам не был казахом, какие-то пришибеи так утверждают
Ваще то это утверждает на полном серьёзе профессор) значит так и есть. У человека высшее образование.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4888
ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского генома"
Отправлено: 29.01.24 - 20:26
#13
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Цитата:
maxsaf:
Каким образом? Что такого есть в ДНК казаха, чего нет в ДНК узбека?


С узбеками разберутся, всё таки, документы и родственников можно найти. Опять же смотря, где ранее проживали предки казахов кандасов. Если на севере в генах может много чего намешано. Азиатские гены 39,3%, Монголия-33,2%, Япония с Кореей-5.3%, Инуиты (Хнты-манты) - 2,5%, Скандинавия-13,2%, Фины - 6,5%. Недавно тест сделали родственнице в Европе. На юге тоже, но у афганцев, иранцев вообще другое покажет.



[Исправлено: Kairat stayer, 29.01.2024 - 20:29]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4888
ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского генома"
Отправлено: 29.01.24 - 20:27
#14
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Цитата:
Vit:
Ваще то это утверждает на полном серьёзе профессор) значит так и есть. У человека высшее образование.


Выше отметил, что пришебеи.

[Исправлено: Kairat stayer, 29.01.2024 - 20:28]
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