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≡ Затронет ли строительство школы на месте Наримановского рынка интересы окрестных жителей?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48473
Затронет ли строительство школы на месте Наримановского рынка интересы окрестных жителей?
Отправлено: 29.01.24 - 16:39
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О том, что в перспективе этот рынок будет закрыт, аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ публично говорил не раз. Говорил и о том, что у города есть намерение построить на занимаемой рынком территории школу. На областном совещании прозвучали новые подробности.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1599
Re: Затронет ли строительство школы на месте Наримановского...
Отправлено: 29.01.24 - 16:39
#1
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Цитата:
аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ публично говорил не раз. Говорил и о том, что у города есть намерение построить на занимаемой рынком территории школу. На областном совещании 22 января прозвучали новые подробности.

Источник:

Понятно что Наримановский рынок изжил себя, на половину пуст, да и остальная часть торгующих влачить жалкое существование. Доходов в казну города уже не приносить Но вокруг рынка есть частный бизнес. Один из них это кафе Шахерезада, которому будет не комфортно соседство со школой. Долго они его продавали,видимо знали заранее что рынок снесут под строительство школы
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V
§ Vedler_sila
(Пользователи)
Регистрация:
18.01.24
Сообщений:
21
Re: Затронет ли строительство школы на месте Наримановского...
Отправлено: 29.01.24 - 18:45
#2
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
видимо знали

Несколько лет назад хозяин этого заведения уже продал одно кафе со словами " Много ли мне надо?" Видимо просто хочет отдохнуть от дел мирских. Вывеска о продаже висит давно, в то время вопрос рынка еще не поднимался. Так что вряд ли знал.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
670
Re: Затронет ли строительство школы на месте Наримановского...
Отправлено: 29.01.24 - 19:11
#3
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Что за подход? Почему обязательно надо все сносить? Почему бы вместо очередного ТРЦ школу не построить? Обязательно надо сносить то,что есть.
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