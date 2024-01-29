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Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=51291 - У нас в микрорайоне примерно 50 домов, это очень много жителей и каждый платит за вывоз мусора. А живем, извините, на мусорке! - возмутилась Жандильдина.Источник:

Цитата:«Чисто не там, где убирают, а там , где не мусорят»! Пока народ сам по себе пофигисты, так и будет!За всё надо достойно оплачивать! Вот соберитесь 50 домов организуйте вывоз, потом посмотрим как запоёте