Re: "Не хотим добровольно - будем принуждать". Аким...

Отправлено: - 18:24

Рудного Виталий ЦОЙ сообщил акиму, что за три дня выписаны 19 предписаний по очистке снега

На виноградной прямо на проезжей части выросла огромная куча из снега,проезд закрыт, ни скорая,ни мусоровозка, или простолюдины, никто не может проехать. Я позвонил в диспетчерскую, там мне так и заявили: вы не хотели скидыватьсЯ на трактор для очистки.