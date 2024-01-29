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≡ "Не хотим добровольно - будем принуждать". Аким Рудного критикует горожан, которые жалуются на очистку улиц от снега
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48473
"Не хотим добровольно - будем принуждать". Аким Рудного критикует горожан, которые жалуются на очистку улиц от снега
Отправлено: 29.01.24 - 18:12
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Очистку улиц Рудного от снега и льда обсуждали на аппаратном совещании в акимате города. У Виктора Ионенко претензии были не к работе ТОО "Рахат-2012", а к жителям города. Высказывал их аким, как обычно, крайне эмоционально.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
905
Re: "Не хотим добровольно - будем принуждать". Аким...
Отправлено: 29.01.24 - 18:12
#1
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Возле подъездов многоквартирных домов вообще никто хочет убрать снег для своего удобства. Бывает снег прошел днём, а дворник только на следующее утро появится, так и ходят. А в прошлом году вообще дворник отсутствовал, так они ходили по метровым сугробам, где вытоптана тропинка )
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6629
Re: "Не хотим добровольно - будем принуждать". Аким...
Отправлено: 29.01.24 - 18:24
#2
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Рудного Виталий ЦОЙ сообщил акиму, что за три дня выписаны 19 предписаний по очистке снега
На виноградной прямо на проезжей части выросла огромная куча из снега,проезд закрыт, ни скорая,ни мусоровозка, или простолюдины, никто не может проехать. Я позвонил в диспетчерскую, там мне так и заявили: вы не хотели скидыватьсЯ на трактор для очистки.
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