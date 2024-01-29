Цитата:
Vit:
Вы поддерживаете незаконно пришедшую власть на Украине.
кто решил что она не законная? путин? а чеж он эту власть признал в 2015?
тоесть путина надо первому по затылку бить? начни я поддержу)
Цитата:
Vit:
Донбас не поддержал вооруженный мятеж в своей стране.
да, в донбасс вторглись бойцы гру и фсб и захватили население мобилизуя из их числа коллаборационные части для гражданской войны с армией украины
сепартисты и есть по всем международным стандартам
Цитата:
Vit:
Нас вы тоже так обзываите. Ну хорошо пусть будет так : люди кто не поддерживает военный переворот в своей стране, будут сепарами)
играться с терминами не надо
если ты поддерживаешь ввод войск иной страны в свою страну для отторжения территории ты сепар
если ты сидишь ожидаешь такого развития событий то ты 5 колонна и враг
если же ты пытаешься смешать черное с белыми выдавая желаемое за действительное то ты идиот
Цитата:
Vit:
Патриоты вы или крестик снимите или трусы наденьте.)
к ждунам это относится в первую очередь
ждешь украинского сценария в казахстане когда россия вторглась на восток украины? не юля ответь прост ода или нет и вопрос закрыт)