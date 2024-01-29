Отправлено: - 15:57

Vit:

Вы поддерживаете незаконно пришедшую власть на Украине.

Vit:

Донбас не поддержал вооруженный мятеж в своей стране.

Vit:

Нас вы тоже так обзываите. Ну хорошо пусть будет так : люди кто не поддерживает военный переворот в своей стране, будут сепарами)

Vit:

Патриоты вы или крестик снимите или трусы наденьте.)

Цитата:кто решил что она не законная? путин? а чеж он эту власть признал в 2015?тоесть путина надо первому по затылку бить? начни я поддержу)Цитата:да, в донбасс вторглись бойцы гру и фсб и захватили население мобилизуя из их числа коллаборационные части для гражданской войны с армией украинысепартисты и есть по всем международным стандартамЦитата:играться с терминами не надоесли ты поддерживаешь ввод войск иной страны в свою страну для отторжения территории ты сепаресли ты сидишь ожидаешь такого развития событий то ты 5 колонна и врагесли же ты пытаешься смешать черное с белыми выдавая желаемое за действительное то ты идиотЦитата:к ждунам это относится в первую очередьждешь украинского сценария в казахстане когда россия вторглась на восток украины? не юля ответь прост ода или нет и вопрос закрыт)