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"Мы живем на мусорке!" - Заменить ТОО "Тазалык-2012" на другого подрядчика предложили председатели ОСИ в Костанае
"Мы живем на мусорке!" - Заменить ТОО "Тазалык-2012" на другого подрядчика предложили председатели ОСИ в Костанае
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