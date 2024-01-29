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≡ "Мы живем на мусорке!" - Заменить ТОО "Тазалык-2012" на другого подрядчика предложили председатели ОСИ в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48472
"Мы живем на мусорке!" - Заменить ТОО "Тазалык-2012" на другого подрядчика предложили председатели ОСИ в Костанае
Отправлено: 29.01.24 - 16:07
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- Если сейчас мы скажем жильцам, чтобы они не платили за вывоз мусора, так «Тазалык» сразу пойдет в суд и будет с нами судиться за неуплату! - сказала Анара Жандильдина. - То есть жильцов можно наказать, а «Тазалык» нельзя?!
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
904
"Мы живем на мусорке!" - Заменить ТОО "Тазалык-2012" на другого подрядчика предложили председатели ОСИ в Костанае
Отправлено: 29.01.24 - 16:07
#1
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Предлагаю акимату, убрать общую мусорную площадку во дворах. Там где общая территория, там всегда нет крайнего. Каждый дом как ОСИ будет решать где ее делать, сам следить за территорией вокруг мусорной площадки дома (подземные баки или закрытую мини площадку построить, сами решат). Будет чисто тогда.

[Исправлено: arman_kst, 29.01.2024 - 16:08]
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1599
Re: "Мы живем на мусорке!" - Заменить ТОО...
Отправлено: 29.01.24 - 16:47
#2
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Цитата:
- У нас в микрорайоне примерно 50 домов, это очень много жителей и каждый платит за вывоз мусора. А живем, извините, на мусорке! - возмутилась Жандильдина.

Источник:

«Чисто не там, где убирают, а там , где не мусорят»! Пока народ сам по себе пофигисты, так и будет!
За всё надо достойно оплачивать! Вот соберитесь 50 домов организуйте вывоз, потом посмотрим как запоёте
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