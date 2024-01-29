НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 1080 из 1080«1...107810791080
Ответить Новый топик
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14798
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.01.24 - 15:57
#16186
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Вы поддерживаете незаконно пришедшую власть на Украине.

кто решил что она не законная? путин? а чеж он эту власть признал в 2015?
тоесть путина надо первому по затылку бить? начни я поддержу)
Цитата:
Vit:
Донбас не поддержал вооруженный мятеж в своей стране.

да, в донбасс вторглись бойцы гру и фсб и захватили население мобилизуя из их числа коллаборационные части для гражданской войны с армией украины
сепартисты и есть по всем международным стандартам

Цитата:
Vit:
Нас вы тоже так обзываите. Ну хорошо пусть будет так : люди кто не поддерживает военный переворот в своей стране, будут сепарами)

играться с терминами не надо
если ты поддерживаешь ввод войск иной страны в свою страну для отторжения территории ты сепар
если ты сидишь ожидаешь такого развития событий то ты 5 колонна и враг
если же ты пытаешься смешать черное с белыми выдавая желаемое за действительное то ты идиот
Цитата:
Vit:
Патриоты вы или крестик снимите или трусы наденьте.)

к ждунам это относится в первую очередь
ждешь украинского сценария в казахстане когда россия вторглась на восток украины? не юля ответь прост ода или нет и вопрос закрыт)
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13906
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.01.24 - 16:42
#16187
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Это вы нас так стали называть. И это обидно. Не там врагов ищите.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13906
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.01.24 - 16:50
#16188
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
По поводу присоединение наших земель к РФ. Я не встречал таких людей с такими мыслями в своём окружение не на кухни , не на работе. В инете отдельных дурочков видел как и все вы. К тому же кто сегодня хочет в Россию, то паспорта делаются на раз. Работы там валом. Кто хочет те и уезжают не смотря на военные действия. Вы просто сами раздуваите проблему на ровном месте.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14798
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.01.24 - 16:58
#16189
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Это вы нас так стали называть. И это обидно. Не там врагов ищите.

кто это мы? я не сторонник коллективного размывания ответственности и накидывания ярлыков
каждого индивидуума надо рассматривать в отдельности
я тебя так называл? приведи факты
Цитата:
Vit:
Вы просто сами раздуваите проблему на ровном месте.

кто это МЫ еще раз?
и какую проблему если Цитата:
Vit:
В инете отдельных дурочков видел

дурачки есть и их не мало
это не повод поднимать вопрос о проблематичности этого?
Профайл
Страница 1080 из 1080«1...107810791080
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 18, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 18
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS