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Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=51290 аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ публично говорил не раз. Говорил и о том, что у города есть намерение построить на занимаемой рынком территории школу. На областном совещании 22 января прозвучали новые подробности.Источник:

Цитата:Понятно что Наримановский рынок изжил себя, на половину пуст, да и остальная часть торгующих влачить жалкое существование. Доходов в казну города уже не приносить Но вокруг рынка есть частный бизнес. Один из них это кафе Шахерезада, которому будет не комфортно соседство со школой. Долго они его продавали,видимо знали заранее что рынок снесут под строительство школы