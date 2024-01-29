Re: Пятикратно увеличить платежи за ОСМС хотят в Казахстане:...

Отправлено: - 15:13

то с пенсии забирают на "ветер" , то ОСМС . Тут на лицо не эффективная провальная экономика. И да, те кто получают столько они даже и не знают что такое бесплатная поликлиника. Кого пытаются напугать