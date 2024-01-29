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≡ Пятикратно увеличить платежи за ОСМС хотят в Казахстане: кого это коснется
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48472
Пятикратно увеличить платежи за ОСМС хотят в Казахстане: кого это коснется
Отправлено: 29.01.24 - 14:35
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В Министерстве здравоохранения рассматривают возможность в пять раз увеличить максимальный взнос на ОСМС, эта процедура коснется сотрудников, чья зарплата составляет более 850 тысяч тенге.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1599
Re: Пятикратно увеличить платежи за ОСМС хотят в Казахстане:...
Отправлено: 29.01.24 - 14:35
#1
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Цитата:
В Министерстве здравоохранения рассматривают возможность в пять раз увеличить максимальный взнос на ОСМС, эта процедура коснется сотрудников, чья зарплата составляет более 850 тысяч тенге,

Источник:

У нас народ очень находчивый! найдут как это обходить ..пустая трата времени..
Профайл
Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
243
Re: Пятикратно увеличить платежи за ОСМС хотят в Казахстане:...
Отправлено: 29.01.24 - 14:47
#2
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Кто получает более 850000 тнг в месяц, в бесплатные поликлиники не ходят.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3253
Re: Пятикратно увеличить платежи за ОСМС хотят в Казахстане:...
Отправлено: 29.01.24 - 14:54
#3
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Вот действительно, тем кто зарабатывает под миллион и более, зачем им эта медстраховка? они лечатся или в частных клиниках или зарубежом.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3253
Re: Пятикратно увеличить платежи за ОСМС хотят в Казахстане:...
Отправлено: 29.01.24 - 14:55
#4
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
найдут как это обходить

бдут по официально получать 840 тысяч.
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nmv85
§ nmv85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.20
Сообщений:
155
Re: Пятикратно увеличить платежи за ОСМС хотят в Казахстане:...
Отправлено: 29.01.24 - 15:13
#5
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то с пенсии забирают на "ветер" , то ОСМС . Тут на лицо не эффективная провальная экономика. И да, те кто получают столько они даже и не знают что такое бесплатная поликлиника. Кого пытаются напугать
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13906
Re: Пятикратно увеличить платежи за ОСМС хотят в Казахстане:...
Отправлено: 29.01.24 - 15:22
#6
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Это они нас просто подготавливают. Скоро значит нам подымут, ну если не 5 раз , ну в 2 раза это точно.
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