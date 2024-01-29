Отправлено: - 11:28

abaika95:

ну ссср надо было сдаться по итогу или что? зачем 27 лямов положили?

Цитата:Там не было шансов у тех 27 миллионов, при любом исходе. Та война была конкретно против народа, а не против их власти или строя.