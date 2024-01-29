Re: Самые продаваемые автомобили в Казахстане: какие выбирали...

Отправлено: - 12:26

Китай и ониксы, кобальты убераем в сторону и если рассматривать из нормальных автомобилей, то самые популярные.Это все модели кореи. Ну и конечно камри, кашкай, Х-трал, спортэдж. Немцы тоже выпадают из списка из за цены.

На мой взгляд это самые популярные на улицах нашей страны.