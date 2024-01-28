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≡ ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского генома"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48467
ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского генома"
Отправлено: 28.01.24 - 11:41
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Соответствующую экспертизу будут проводить в случае, если у претендентов на статус кандаса не будет документов, подтверждающих национальность, а у комиссии при акимате возникнут сомнения, передает корреспондент Tengrinews.kz.
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1217
Re: ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского...
Отправлено: 28.01.24 - 11:41
#1
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ну это похлеще кота, лижущего яйца
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1243
Re: ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского...
Отправлено: 28.01.24 - 11:56
#2
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А что случилось? Чистота нации под угрозой?
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
541
Re: ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского...
Отправлено: 28.01.24 - 21:35
#3
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вообще сбрендили там наверху. Не могут найти достойное занятие. Придумывают всякую хрень
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
105
Re: ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского...
Отправлено: 29.01.24 - 08:40
#4
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А еще можно размер черепа мерять и разрез глаз...
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1115
Re: ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского...
Отправлено: 29.01.24 - 12:31
#5
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Однако...
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6628
Re: ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского...
Отправлено: 29.01.24 - 12:42
#6
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Видимо забыли ещё в трусы заглянуть, там вероятность была бы очевидной, однако кто-то из комиссии засомневался и решили обойтись без этого пункта.
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1115
ДНК кандасов будут проверять на наличие "казахского генома"
Отправлено: 29.01.24 - 13:15
#7
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Цитата:
сайлау курманов:
в трусы заглянуть

Там с евреем можно перепутать...
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