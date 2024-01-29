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≡ Самые продаваемые автомобили в Казахстане: какие выбирали модели машин в 2023 году
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48467
Самые продаваемые автомобили в Казахстане: какие выбирали модели машин в 2023 году
Отправлено: 29.01.24 - 10:46
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В 2023 году автомобильный рынок Казахстана демонстрировал яркие тренды и предпочтения. Какие модели стали лидерами продаж и почему именно они завоевали сердца казахстанских автолюбителей? Это не просто вопрос моды или маркетинга, а результат многих факторов: от экономической доступности до технических характеристик.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
903
Re: Самые продаваемые автомобили в Казахстане: какие выбирали...
Отправлено: 29.01.24 - 10:46
#1
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Многие популярные из-за цены. У нас дорого из-за высоких пошлин
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35251
Самые продаваемые автомобили в Казахстане: какие выбирали модели машин в 2023 году
Отправлено: 29.01.24 - 12:01
#2
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А куда делась таёта?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13900
Re: Самые продаваемые автомобили в Казахстане: какие выбирали...
Отправлено: 29.01.24 - 12:09
#3
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Цитата:
111:

Да список неправильный. Если мониторить колёса, то камри самый народный автомобиль в КЗ. А вот фокус и чероки ваще редкая модель. Как они попали в популярные?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13900
Re: Самые продаваемые автомобили в Казахстане: какие выбирали...
Отправлено: 29.01.24 - 12:26
#4
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Китай и ониксы, кобальты убераем в сторону и если рассматривать из нормальных автомобилей, то самые популярные.Это все модели кореи. Ну и конечно камри, кашкай, Х-трал, спортэдж. Немцы тоже выпадают из списка из за цены.
На мой взгляд это самые популярные на улицах нашей страны.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6628
Re: Самые продаваемые автомобили в Казахстане: какие выбирали...
Отправлено: 29.01.24 - 12:46
#5
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Я то думал фольксы войдут в рейтинг, а их вообще не оказались. Каждый второй не смотря на года выпуска, гоняют на этом продукте немецкого автопрома, встречаются даже 86 года,
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13900
Самые продаваемые автомобили в Казахстане: какие выбирали модели машин в 2023 году
Отправлено: 29.01.24 - 12:52
#6
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Цитата:
сайлау курманов:
Неа в списках свежие модели. Расчитанный на бюджетный,средний и чуть выше среднего класса.Новых немцев у нас можно по пальцам посчитать. И то среди них премиум класс большенство.
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