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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21621
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.01.24 - 11:22
#16171
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Цитата:
abaika95:
я тут чабаном подрабатываю

Это ещё предстоит ))

Цитата:
abaika95:
надо было по россии ядерным ударом жахнуть? или что предлагаешь?)

Сосредоточиться на минских соглашениях

Цитата:
abaika95:
если боевики были мифические то кого устрашали то?))

А если не мифические, то куда они все делись?))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21621
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.01.24 - 11:23
#16172
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Цитата:
abaika95:
а неделю стоящие на нашей площади космонавты откуда были? или они там прятались на площади?))

Самое главное - где прятался ты целый месяц? :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14794
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.01.24 - 11:25
#16173
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Цитата:
maxsaf:
Без понятия, я сюда не недра защищать приехал

а что ехал защищать? западине ценности?
лгбт+?))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21621
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.01.24 - 11:28
#16174
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Цитата:
abaika95:
ну ссср надо было сдаться по итогу или что? зачем 27 лямов положили?

Там не было шансов у тех 27 миллионов, при любом исходе. Та война была конкретно против народа, а не против их власти или строя.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14794
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.01.24 - 11:28
#16175
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Цитата:
maxsaf:
Самое главное - где прятался ты целый месяц?

какой месяц? январь? так то прямой репортаж с мест событий вел пока интернет был
можешь архив поднять и опять сесть в лужу)
Цитата:
maxsaf:
Это ещё предстоит

это уже идет)
Цитата:
maxsaf:
Сосредоточиться на минских соглашениях

если россия готовится атаковать
самое время сосредотачиваться
Цитата:
maxsaf:
А если не мифические, то куда они все делись?

разбежались по городам и весям
кого надо убили кого надо посадили
остальных простили как байден трампистов
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14794
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.01.24 - 11:29
#16176
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Цитата:
maxsaf:
Та война была конкретно против народа,

а полтора миллиона русских служивших в РОНА, хиви и РОА это какой народ?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21621
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.01.24 - 11:31
#16177
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Цитата:
abaika95:
а что ехал защищать? западине ценности? лгбт+?))

Семью свою, от ДНК тестов :lol: мы бы все равно их не прошли ))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21621
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.01.24 - 11:34
#16178
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Цитата:
abaika95:
дано россия развалится сама в себе а на место путина придет новый ельцин с ссср же так получилось почему с россией не получится?))

Ну тогда за стол переговоров, отвод войск, заморозка конфликта, снятие санкций, а дальше только ждать, вдруг и правда получится дождаться ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21621
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.01.24 - 11:38
#16179
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Цитата:
abaika95:
и начали учить русскому языку который он слыхом не слыхивал всучили ему винтовку сказали иди защищай москву которую он в жизни не видел

Так это за чабана ваш Абулхаир решил, что тому учить и куда идти защищать. Вы же портреты его в школах вешаете - ну значит правильно все Абулхаир сделал ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35251
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.01.24 - 12:01
#16180
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Цитата:
Vit:
Макс мочи 111 и Абайку

Хм..
Вся твоя сущность состоит в том, чтоб кого то тут мочить?
Откуда в тебе столько ненависти к нам?
Вроде тут живешь, ни я ни абайка тебя не гоним никуда, наоборот даже, а ты вот ненавидишь..
Странный ты..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21621
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.01.24 - 12:29
#16181
Комментарий удален модератором.
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