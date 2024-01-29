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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.01.24 - 11:22
Цитата:
Это ещё предстоит ))
Цитата:
Сосредоточиться на минских соглашениях
Цитата:
А если не мифические, то куда они все делись?))
abaika95:
я тут чабаном подрабатываю
я тут чабаном подрабатываю
Это ещё предстоит ))
Цитата:
abaika95:
надо было по россии ядерным ударом жахнуть? или что предлагаешь?)
надо было по россии ядерным ударом жахнуть? или что предлагаешь?)
Сосредоточиться на минских соглашениях
Цитата:
abaika95:
если боевики были мифические то кого устрашали то?))
если боевики были мифические то кого устрашали то?))
А если не мифические, то куда они все делись?))
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.01.24 - 11:23
Цитата:
Самое главное - где прятался ты целый месяц?
abaika95:
а неделю стоящие на нашей площади космонавты откуда были? или они там прятались на площади?))
а неделю стоящие на нашей площади космонавты откуда были? или они там прятались на площади?))
Самое главное - где прятался ты целый месяц?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14794
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.01.24 - 11:25
Цитата:
а что ехал защищать? западине ценности?
лгбт+?))
maxsaf:
Без понятия, я сюда не недра защищать приехал
Без понятия, я сюда не недра защищать приехал
а что ехал защищать? западине ценности?
лгбт+?))
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.01.24 - 11:28
Цитата:
Там не было шансов у тех 27 миллионов, при любом исходе. Та война была конкретно против народа, а не против их власти или строя.
abaika95:
ну ссср надо было сдаться по итогу или что? зачем 27 лямов положили?
ну ссср надо было сдаться по итогу или что? зачем 27 лямов положили?
Там не было шансов у тех 27 миллионов, при любом исходе. Та война была конкретно против народа, а не против их власти или строя.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14794
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.01.24 - 11:28
Цитата:
какой месяц? январь? так то прямой репортаж с мест событий вел пока интернет был
можешь архив поднять и опять сесть в лужу)
Цитата:
это уже идет)
Цитата:
если россия готовится атаковать
самое время сосредотачиваться
Цитата:
разбежались по городам и весям
кого надо убили кого надо посадили
остальных простили как байден трампистов
maxsaf:
Самое главное - где прятался ты целый месяц?
Самое главное - где прятался ты целый месяц?
какой месяц? январь? так то прямой репортаж с мест событий вел пока интернет был
можешь архив поднять и опять сесть в лужу)
Цитата:
maxsaf:
Это ещё предстоит
Это ещё предстоит
это уже идет)
Цитата:
maxsaf:
Сосредоточиться на минских соглашениях
Сосредоточиться на минских соглашениях
если россия готовится атаковать
самое время сосредотачиваться
Цитата:
maxsaf:
А если не мифические, то куда они все делись?
А если не мифические, то куда они все делись?
разбежались по городам и весям
кого надо убили кого надо посадили
остальных простили как байден трампистов
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14794
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.01.24 - 11:29
Цитата:
а полтора миллиона русских служивших в РОНА, хиви и РОА это какой народ?
maxsaf:
Та война была конкретно против народа,
Та война была конкретно против народа,
а полтора миллиона русских служивших в РОНА, хиви и РОА это какой народ?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.01.24 - 11:31
Цитата:
Семью свою, от ДНК тестов мы бы все равно их не прошли ))
abaika95:
а что ехал защищать? западине ценности? лгбт+?))
а что ехал защищать? западине ценности? лгбт+?))
Семью свою, от ДНК тестов мы бы все равно их не прошли ))
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.01.24 - 11:34
Цитата:
Ну тогда за стол переговоров, отвод войск, заморозка конфликта, снятие санкций, а дальше только ждать, вдруг и правда получится дождаться
abaika95:
дано россия развалится сама в себе а на место путина придет новый ельцин с ссср же так получилось почему с россией не получится?))
дано россия развалится сама в себе а на место путина придет новый ельцин с ссср же так получилось почему с россией не получится?))
Ну тогда за стол переговоров, отвод войск, заморозка конфликта, снятие санкций, а дальше только ждать, вдруг и правда получится дождаться
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.01.24 - 11:38
Цитата:
Так это за чабана ваш Абулхаир решил, что тому учить и куда идти защищать. Вы же портреты его в школах вешаете - ну значит правильно все Абулхаир сделал
abaika95:
и начали учить русскому языку который он слыхом не слыхивал всучили ему винтовку сказали иди защищай москву которую он в жизни не видел
и начали учить русскому языку который он слыхом не слыхивал всучили ему винтовку сказали иди защищай москву которую он в жизни не видел
Так это за чабана ваш Абулхаир решил, что тому учить и куда идти защищать. Вы же портреты его в школах вешаете - ну значит правильно все Абулхаир сделал
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 35251
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.01.24 - 12:01
Цитата:
Хм..
Вся твоя сущность состоит в том, чтоб кого то тут мочить?
Откуда в тебе столько ненависти к нам?
Вроде тут живешь, ни я ни абайка тебя не гоним никуда, наоборот даже, а ты вот ненавидишь..
Странный ты..
Vit:
Макс мочи 111 и Абайку
Макс мочи 111 и Абайку
Хм..
Вся твоя сущность состоит в том, чтоб кого то тут мочить?
Откуда в тебе столько ненависти к нам?
Вроде тут живешь, ни я ни абайка тебя не гоним никуда, наоборот даже, а ты вот ненавидишь..
Странный ты..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.01.24 - 12:29
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