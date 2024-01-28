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≡ Соглашение с Арабскими Эмиратами об изъятии 1,5 трлн тенге из пенсионного фонда готовят к ратификации. При чем тут "старый Казахстан"?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48467
Соглашение с Арабскими Эмиратами об изъятии 1,5 трлн тенге из пенсионного фонда готовят к ратификации. При чем тут "старый Казахстан"?
Отправлено: 28.01.24 - 21:33
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В Казахстане готовятся к ратификации соглашения с Объединенными Арабскими Эмиратами по проектам ветровых электростанций (ВЭС), на реализацию которых могут направить часть 1,5 трлн пенсионных накоплений казахстанцев, планируемых к изъятию из Единого накопительного пенсионного фонда.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
541
Re: Соглашение с Арабскими Эмиратами об изъятии 1,5 трлн тенге...
Отправлено: 28.01.24 - 21:33
#1
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веры в слова правительства о сохранности изъятых средств нет. Как нет веры и самому правительству.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
822
Re: Соглашение с Арабскими Эмиратами об изъятии 1,5 трлн тенге...
Отправлено: 28.01.24 - 22:56
#2
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.....умное решение что деньги на ветер пустить ....в мусоре тонем ....может заводик построим по переработке мусора?
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nmv85
§ nmv85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.20
Сообщений:
154
Re: Соглашение с Арабскими Эмиратами об изъятии 1,5 трлн тенге...
Отправлено: 29.01.24 - 10:01
#3
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Мне кажется тут должен быть заголовок как нельзя кстати "Деньги на ветер". Любой мало грамотный человек понимает, если государство берет деньги постоянно у людей с внутренних источников, это провальное ведение экономики в стране. Это бег по кругу.
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