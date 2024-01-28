Re: Соглашение с Арабскими Эмиратами об изъятии 1,5 трлн тенге...

Отправлено: - 10:01

Мне кажется тут должен быть заголовок как нельзя кстати "Деньги на ветер". Любой мало грамотный человек понимает, если государство берет деньги постоянно у людей с внутренних источников, это провальное ведение экономики в стране. Это бег по кругу.