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Соглашение с Арабскими Эмиратами об изъятии 1,5 трлн тенге из пенсионного фонда готовят к ратификации. При чем тут "старый Казахстан"?
Соглашение с Арабскими Эмиратами об изъятии 1,5 трлн тенге из пенсионного фонда готовят к ратификации. При чем тут "старый Казахстан"?
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