Отправлено: - 14:58

electro:

Повторюсь, профессиональный журналист ОБЯЗАН знать язык, на котором пишет.

electro:

А еще в штате должен быть корректор, который получает за корректуру деньги, а не "спасибо, исправил"

Цитата:По поводу фактов вы абсолютно правы. Автору статьи объявлен выговор. В статью внесли коррективы.По поводу языка - ни один автор не знает язык на таком уровне, чтобы совсем не было опечаток и ошибок.Цитата:В штате корректор есть. Он проверяет статьи, которые идут в газету.На сайте корректора нет. Неоднократно объяснят причину.Но дело даже не в этом. Корректор проверяет на соответствие правилам русского языка. А на соответствие фактам проверяет редактор. Чего я в данном случае не сделал.За что и прошу прощения у читателей, которых мы ввели в заблуждение.И еще. По поводу "должен быть". Вы, как читатель, имеете полное право указывать на то, как нужно, по вашему мнению, организовать работу, тем редакциям, которые существуют на ваши деньги: донаты или налоги. В случае с редакциями, которые зарабатывают рекламой, ваш тон, на мой взгляд, неуместен.