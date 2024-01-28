Ученик НИШ Санжар КУСТАВЛЕТОВ рассказал о приложении личного консультанта для поступления в вузы. В отличие от других похожих казахстанских приложений, оно не обладают трехязычием и информацией об иностранных учебных заведениях, а цена крайне высока. Источник:
до сих пор не исправлено. тут прямо рука-лицо получается, в зависимости, ЧТО исправлять.
1 вариант: Ученик НИШ Санжар КУСТАВЛЕТОВ рассказал о приложении личного консультанта для поступления в вузы. В отличие от других похожих казахстанских приложений, оно не обладает трехязычием и информацией об иностранных учебных заведениях, а цена крайне высока. Грамматически всё верно, но получилось какая-то антиреклама
2 вариант: Ученик НИШ Санжар КУСТАВЛЕТОВ рассказал о приложении личного консультанта для поступления в вузы. В отличие от других похожих казахстанских приложений, они не обладают трехязычием и информацией об иностранных учебных заведениях, а цена крайне высока. здесь в предложении каша
и только 3 вариант это то, что надо, только исправить нужно аж в ТРЁХ местах: Ученик НИШ Санжар КУСТАВЛЕТОВ рассказал о приложении личного консультанта для поступления в вузы. В отличие от других похожих казахстанских приложений, оно [не - убрать] обладает трехязычием и информацией об иностранных учебных заведениях, а цена [край - убрать]не высока.
Повторюсь, профессиональный журналист ОБЯЗАН знать язык, на котором пишет. А еще в штате должен быть корректор, который получает за корректуру деньги, а не "спасибо, исправил"
У меня есть предложение к редакции. Тех пользователей, которые были раньше на форуме,отсутствовали какое то время,но были добропорядочными форумчанами с точки зрения редакции, сразу давать им статус ПП. Пример Мишаня ! Если потом чего нарушит, в любое время можете его наказать, а так долго ждать модерации.
electro: Повторюсь, профессиональный журналист ОБЯЗАН знать язык, на котором пишет.
По поводу фактов вы абсолютно правы. Автору статьи объявлен выговор. В статью внесли коррективы. По поводу языка - ни один автор не знает язык на таком уровне, чтобы совсем не было опечаток и ошибок. Цитата:
electro: А еще в штате должен быть корректор, который получает за корректуру деньги, а не "спасибо, исправил"
В штате корректор есть. Он проверяет статьи, которые идут в газету. На сайте корректора нет. Неоднократно объяснят причину. Но дело даже не в этом. Корректор проверяет на соответствие правилам русского языка. А на соответствие фактам проверяет редактор. Чего я в данном случае не сделал. За что и прошу прощения у читателей, которых мы ввели в заблуждение.
И еще. По поводу "должен быть". Вы, как читатель, имеете полное право указывать на то, как нужно, по вашему мнению, организовать работу, тем редакциям, которые существуют на ваши деньги: донаты или налоги. В случае с редакциями, которые зарабатывают рекламой, ваш тон, на мой взгляд, неуместен.
saba: Тех пользователей, которые были раньше на форуме,отсутствовали какое то время,но были добропорядочными форумчанами с точки зрения редакции, сразу давать им статус ПП.
Если пользователь был добропорядочным, то и возвращение его на сайт не вызовет никаких проблем. Нарушений нет - значит, ты полноправный. Независимо от того, когда заходил на сайт в последний раз. А если смотреть на точку зрения реакции, как вы предлагаете, это сразу вызовет вопросы: почему этого пользователя мы считаем добропорядочным, а этого - нет. Да и порог для входа в ПП невысокий - 30 последних комментариев без нарушений.
Vit: Че то у меня аватарка не хочет менятся. Уже неделю пробую, всё ни как. Размеры всё в норме.
Протестировала только что, аватарка меняется. Но сначала показывает ее из кеша и выглядит, будто не поменялась. Если меняете на компьютере, после загрузки и уведомления на странице профиля обновите страницу с очисткой кеша комбинацией Ctrl+F5
UPD: Я у вас сейчас вижу вот эту аватарку и это изображение было загружено вчера, 28.01. Это старая или новая?
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