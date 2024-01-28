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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1217
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 28.01.24 - 11:20
#6351
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Цитата:
Ученик НИШ Санжар КУСТАВЛЕТОВ рассказал о приложении личного консультанта для поступления в вузы. В отличие от других похожих казахстанских приложений, оно не обладают трехязычием и информацией об иностранных учебных заведениях, а цена крайне высока. Источник:

до сих пор не исправлено.
тут прямо рука-лицо получается, в зависимости, ЧТО исправлять.

1 вариант:
Ученик НИШ Санжар КУСТАВЛЕТОВ рассказал о приложении личного консультанта для поступления в вузы. В отличие от других похожих казахстанских приложений, оно не обладает трехязычием и информацией об иностранных учебных заведениях, а цена крайне высока.
Грамматически всё верно, но получилось какая-то антиреклама

2 вариант: Ученик НИШ Санжар КУСТАВЛЕТОВ рассказал о приложении личного консультанта для поступления в вузы. В отличие от других похожих казахстанских приложений, они не обладают трехязычием и информацией об иностранных учебных заведениях, а цена крайне высока.
здесь в предложении каша

и только 3 вариант это то, что надо, только исправить нужно аж в ТРЁХ местах:
Ученик НИШ Санжар КУСТАВЛЕТОВ рассказал о приложении личного консультанта для поступления в вузы. В отличие от других похожих казахстанских приложений, оно [не - убрать] обладает трехязычием и информацией об иностранных учебных заведениях, а цена [край - убрать]не высока.

Повторюсь, профессиональный журналист ОБЯЗАН знать язык, на котором пишет.
А еще в штате должен быть корректор, который получает за корректуру деньги, а не "спасибо, исправил"
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4069
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 28.01.24 - 11:36
#6352
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У меня есть предложение к редакции. Тех пользователей, которые были раньше на форуме,отсутствовали какое то время,но были добропорядочными форумчанами с точки зрения редакции, сразу давать им статус ПП. Пример Мишаня ! Если потом чего нарушит, в любое время можете его наказать, а так долго ждать модерации.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13897
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 28.01.24 - 11:47
#6353
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Цитата:
saba:
Я уже такое предлагал. Изменить правило. Нарушителя не на 30 коментов наказывать А на срок. Как зеков. Можно на неделю. Злостного рецидива на месяц. И тд. А че Нормальная идея.
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Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2044
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 28.01.24 - 14:58
#6354
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Цитата:
electro:
Повторюсь, профессиональный журналист ОБЯЗАН знать язык, на котором пишет.

По поводу фактов вы абсолютно правы. Автору статьи объявлен выговор. В статью внесли коррективы.
По поводу языка - ни один автор не знает язык на таком уровне, чтобы совсем не было опечаток и ошибок.
Цитата:
electro:
А еще в штате должен быть корректор, который получает за корректуру деньги, а не "спасибо, исправил"

В штате корректор есть. Он проверяет статьи, которые идут в газету.
На сайте корректора нет. Неоднократно объяснят причину.
Но дело даже не в этом. Корректор проверяет на соответствие правилам русского языка. А на соответствие фактам проверяет редактор. Чего я в данном случае не сделал.
За что и прошу прощения у читателей, которых мы ввели в заблуждение.

И еще. По поводу "должен быть". Вы, как читатель, имеете полное право указывать на то, как нужно, по вашему мнению, организовать работу, тем редакциям, которые существуют на ваши деньги: донаты или налоги. В случае с редакциями, которые зарабатывают рекламой, ваш тон, на мой взгляд, неуместен.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5653
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 28.01.24 - 16:55
#6355
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Цитата:
electro:
а цена [край - убрать]не высока.


Теперь понятно. Я подумал - если высокая цена, кто будет ею пользоваться.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3760
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 28.01.24 - 17:22
#6356
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Гога: -----У этого человека постоянно проблемы

Статью проверял я.


У этого человека постоянно проблемы (ехидно):lol: :-P
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3318
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 28.01.24 - 17:29
#6357
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Цитата:
Тимур Гафуров:
По поводу языка - ни один автор не знает язык на таком уровне, чтобы совсем не было опечаток и ошибок.


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Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2044
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 29.01.24 - 09:45
#6358
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Цитата:
saba:
Тех пользователей, которые были раньше на форуме,отсутствовали какое то время,но были добропорядочными форумчанами с точки зрения редакции, сразу давать им статус ПП.

Если пользователь был добропорядочным, то и возвращение его на сайт не вызовет никаких проблем. Нарушений нет - значит, ты полноправный. Независимо от того, когда заходил на сайт в последний раз.
А если смотреть на точку зрения реакции, как вы предлагаете, это сразу вызовет вопросы: почему этого пользователя мы считаем добропорядочным, а этого - нет.
Да и порог для входа в ПП невысокий - 30 последних комментариев без нарушений.
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Rexyn
* Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
646
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 29.01.24 - 10:00
#6359
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Цитата:
Vit:
Че то у меня аватарка не хочет менятся. Уже неделю пробую, всё ни как. Размеры всё в норме.

Протестировала только что, аватарка меняется. Но сначала показывает ее из кеша и выглядит, будто не поменялась. Если меняете на компьютере, после загрузки и уведомления на странице профиля обновите страницу с очисткой кеша комбинацией Ctrl+F5

UPD: Я у вас сейчас вижу вот эту аватарку и это изображение было загружено вчера, 28.01. Это старая или новая?


[Исправлено: Rexyn, 29.01.2024 - 10:40]
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