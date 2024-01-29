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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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Мишаня
§ Мишаня
(Пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1242
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.01.24 - 00:24
#16141
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Мишаня
§ Мишаня
(Пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1242
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.01.24 - 00:25
#16142
Комментарий проходит проверку.
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Мишаня
§ Мишаня
(Пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1242
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.01.24 - 00:34
#16143
Комментарий проходит проверку.
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Мишаня
§ Мишаня
(Пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1242
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.01.24 - 00:36
#16144
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Мишаня
§ Мишаня
(Пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1242
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.01.24 - 00:40
#16145
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3760
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.01.24 - 00:40
#16146
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Цитата:
abaika95:
ну ссср тоже надо сдаться тогда че мы тут копья ломаем каждый раз на 9 мая))


Что за тупость,сравнивать гитлеровский фашизм, поставивший целью ГЕНОЦИД советского народа, и операцию на Украине? Если бы СССР сдался, как долго славяне , а уж тем более представители других унтермешЕЙ (недочеловеков) (или всех, кроме русских, фашисты считали арийцами?) остались бы тогда на территории СССР, которую планировалось очистить от них для жизненного пространства немцев? Видимо столько времени,сколько понадобилось бы крематориям "утилизировать" тела Поэтому никакие жертвы, ради выжания народа, не были напрасными.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21613
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.01.24 - 00:42
#16147
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Цитата:
Мишаня:
А это норма на всем постсоветском пространстве - упущение патриотического воспитания. На славу соросовские программы постарались, согласен.

Ну как вы себе представляете мое патриотическое воспитание в Казахстане, когда из каждого утюга - это казахская земля, целинники - гости, скажите спасибо что обогрели, гос.язык - только казахский и т.д. и т.п?
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3760
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.01.24 - 00:46
#16148
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Цитата:
111:
Точно, убили бы всех нас русскоязычных в первую очередь, наших жен бы насиловали на наших глазах, а детей воровали бы в российские детдома и делали бы из них чудовищ, как делали это немцы в войну, как делают сегодня те русские, что напали на Украину. А фашисты и нацисты им не нужны, им нужны земли и природные богатства. Ах да, унитазы .


Ты в своём уме?
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Мишаня
§ Мишаня
(Пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1242
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.01.24 - 00:49
#16149
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21613
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.01.24 - 00:51
#16150
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Цитата:
saba:
С Соросом я регулярно встречаюсь в библиотеке имени Толстого в Костанае. На многих книгах написано "передано в дар фондам сороса". Никаких идеологических книг правда не встречал

А это и не обязательно. Главное, что в целом вы фонду благодарны :lol:
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Мишаня
§ Мишаня
(Пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1242
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.01.24 - 00:53
#16151
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9473
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.01.24 - 00:59
#16152
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Цитата:
111:
сейчас почитаю себя

----Прикольно !
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21613
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.01.24 - 00:59
#16153
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Цитата:
abaika95:
украинцы воюют не за имущество ахметова или коломойского а за то чтобы им какие то упыри из москвы не навязывали свою систему ценностей

Потому что европейские ценности - круче :lol:
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3760
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.01.24 - 01:00
#16154
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Цитата:
ACROS:
Всё зависит от мотивации: - Александру Матросову, Нуркену Абдирову, Николай Гасстело - никто не давал команды -погибнуть - но, они пошли на это. А, так то погибать за назарбаевское ССГПО, или Казцинк


Вы правы!
Матросов, Абдиров и др. гибли "За нашу Советскую Родину"!
При капитализме другой расклад.
Поэтому должны воевать с любой стороны наёмники, если таковые хотят заработать бабла таким способом
О Родине уже речь не идёт - интересы одних капиталистов против интересов других
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21613
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.01.24 - 01:03
#16155
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Цитата:
abaika95:
а полицейские в январе за кого гибли? за них или за то чтобы в стране гражданская война не произошла?

А в итоге кто-то из НИХ пострадал, или всех уберегли? 8-)
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