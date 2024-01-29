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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.01.24 - 00:24
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.01.24 - 00:25
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.01.24 - 00:34
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.01.24 - 00:36
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.01.24 - 00:40
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.01.24 - 00:40
Цитата:
Что за тупость,сравнивать гитлеровский фашизм, поставивший целью ГЕНОЦИД советского народа, и операцию на Украине? Если бы СССР сдался, как долго славяне , а уж тем более представители других унтермешЕЙ (недочеловеков) (или всех, кроме русских, фашисты считали арийцами?) остались бы тогда на территории СССР, которую планировалось очистить от них для жизненного пространства немцев? Видимо столько времени,сколько понадобилось бы крематориям "утилизировать" тела Поэтому никакие жертвы, ради выжания народа, не были напрасными.
abaika95:
ну ссср тоже надо сдаться тогда че мы тут копья ломаем каждый раз на 9 мая))
ну ссср тоже надо сдаться тогда че мы тут копья ломаем каждый раз на 9 мая))
Что за тупость,сравнивать гитлеровский фашизм, поставивший целью ГЕНОЦИД советского народа, и операцию на Украине? Если бы СССР сдался, как долго славяне , а уж тем более представители других унтермешЕЙ (недочеловеков) (или всех, кроме русских, фашисты считали арийцами?) остались бы тогда на территории СССР, которую планировалось очистить от них для жизненного пространства немцев? Видимо столько времени,сколько понадобилось бы крематориям "утилизировать" тела Поэтому никакие жертвы, ради выжания народа, не были напрасными.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.01.24 - 00:42
Цитата:
Ну как вы себе представляете мое патриотическое воспитание в Казахстане, когда из каждого утюга - это казахская земля, целинники - гости, скажите спасибо что обогрели, гос.язык - только казахский и т.д. и т.п?
Мишаня:
А это норма на всем постсоветском пространстве - упущение патриотического воспитания. На славу соросовские программы постарались, согласен.
А это норма на всем постсоветском пространстве - упущение патриотического воспитания. На славу соросовские программы постарались, согласен.
Ну как вы себе представляете мое патриотическое воспитание в Казахстане, когда из каждого утюга - это казахская земля, целинники - гости, скажите спасибо что обогрели, гос.язык - только казахский и т.д. и т.п?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.01.24 - 00:46
Цитата:
Ты в своём уме?
111:
Точно, убили бы всех нас русскоязычных в первую очередь, наших жен бы насиловали на наших глазах, а детей воровали бы в российские детдома и делали бы из них чудовищ, как делали это немцы в войну, как делают сегодня те русские, что напали на Украину. А фашисты и нацисты им не нужны, им нужны земли и природные богатства. Ах да, унитазы .
Точно, убили бы всех нас русскоязычных в первую очередь, наших жен бы насиловали на наших глазах, а детей воровали бы в российские детдома и делали бы из них чудовищ, как делали это немцы в войну, как делают сегодня те русские, что напали на Украину. А фашисты и нацисты им не нужны, им нужны земли и природные богатства. Ах да, унитазы .
Ты в своём уме?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.01.24 - 00:49
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.01.24 - 00:51
Цитата:
А это и не обязательно. Главное, что в целом вы фонду благодарны
saba:
С Соросом я регулярно встречаюсь в библиотеке имени Толстого в Костанае. На многих книгах написано "передано в дар фондам сороса". Никаких идеологических книг правда не встречал
С Соросом я регулярно встречаюсь в библиотеке имени Толстого в Костанае. На многих книгах написано "передано в дар фондам сороса". Никаких идеологических книг правда не встречал
А это и не обязательно. Главное, что в целом вы фонду благодарны
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.01.24 - 00:53
Комментарий проходит проверку.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 9473
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.01.24 - 00:59
Цитата:
----Прикольно !
111:
сейчас почитаю себя
сейчас почитаю себя
----Прикольно !
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.01.24 - 00:59
Цитата:
Потому что европейские ценности - круче
abaika95:
украинцы воюют не за имущество ахметова или коломойского а за то чтобы им какие то упыри из москвы не навязывали свою систему ценностей
украинцы воюют не за имущество ахметова или коломойского а за то чтобы им какие то упыри из москвы не навязывали свою систему ценностей
Потому что европейские ценности - круче
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.01.24 - 01:00
Цитата:
Вы правы!
Матросов, Абдиров и др. гибли "За нашу Советскую Родину"!
При капитализме другой расклад.
Поэтому должны воевать с любой стороны наёмники, если таковые хотят заработать бабла таким способом
О Родине уже речь не идёт - интересы одних капиталистов против интересов других
ACROS:
Всё зависит от мотивации: - Александру Матросову, Нуркену Абдирову, Николай Гасстело - никто не давал команды -погибнуть - но, они пошли на это. А, так то погибать за назарбаевское ССГПО, или Казцинк
Всё зависит от мотивации: - Александру Матросову, Нуркену Абдирову, Николай Гасстело - никто не давал команды -погибнуть - но, они пошли на это. А, так то погибать за назарбаевское ССГПО, или Казцинк
Вы правы!
Матросов, Абдиров и др. гибли "За нашу Советскую Родину"!
При капитализме другой расклад.
Поэтому должны воевать с любой стороны наёмники, если таковые хотят заработать бабла таким способом
О Родине уже речь не идёт - интересы одних капиталистов против интересов других
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.01.24 - 01:03
Цитата:
А в итоге кто-то из НИХ пострадал, или всех уберегли?
abaika95:
а полицейские в январе за кого гибли? за них или за то чтобы в стране гражданская война не произошла?
а полицейские в январе за кого гибли? за них или за то чтобы в стране гражданская война не произошла?
А в итоге кто-то из НИХ пострадал, или всех уберегли?
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