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abaika95:

ну ссср тоже надо сдаться тогда че мы тут копья ломаем каждый раз на 9 мая))

Цитата:Что за тупость,сравнивать гитлеровский фашизм, поставивший целью ГЕНОЦИД советского народа, и операцию на Украине? Если бы СССР сдался, как долго славяне , а уж тем более представители других унтермешЕЙ (недочеловеков) (или всех, кроме русских, фашисты считали арийцами?) остались бы тогда на территории СССР, которую планировалось очистить от них для жизненного пространства немцев? Видимо столько времени,сколько понадобилось бы крематориям "утилизировать" тела Поэтому никакие жертвы, ради выжания народа, не были напрасными.