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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35249
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.01.24 - 23:28
#16126
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Цитата:
abaika95:
все еще смеялись тут на форуме помню даже ты язвил оооой опять американцы пугают всех фейками

Всем интересно было, за три дня завоюют всю Украину или все таки за три часа..
Да, и я в эту чушь, что русские начнут убивать русских сотнями тысяч, не верил.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21608
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.01.24 - 23:30
#16127
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Цитата:
abaika95:
из за океана кого надо защищать а кого нет))

Наверное надо недра защищать, там же вся таблица, и недра принадлежат народу по конституции. АКРОС не даст соврать :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35249
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.01.24 - 23:33
#16128
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Все таки думал, что у братского русского народа зватит гордости и смелости, сказать нет войне.
Вместо этого они выбрали умирать сотнями тысяч, за какие то денежные вознаграждения.
Потому что живут в нищете.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35249
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.01.24 - 23:35
#16129
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Цитата:
abaika95:
лучше делать так чтобы войны вообще не было а для этого надо держать ухо востро и выявлять местных "захарченок" и "плотницких"

Да, у нас тут их полно, кто хочет так, как в Соледаре или Бахмуте.
Просто когда заварушка начнется, мы обязательно покажем на предателей, наводчиков, на стукачей.

[Исправлено: 111, 28.01.2024 - 23:36]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5653
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.01.24 - 23:38
#16130
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Цитата:
abaika95:
откажитесь по всем параметрам вы предатель


Не прокатит - я уже НЕВОЕННООБЯЗАННЫЙ: - пусть внучёк Назарбаева ну и вы вместе с ним на пару- автомат в зубы и в окоп.

Цитата:
abaika95:
нет ни одного видео и фото доказательства участия бойцов одкб в боях


И не будет - у них и не было приказа: - вмешиваться во внутренние дела- у них миссия другая была - своим простым присутствием-кроме охраны стратегических коммунальных обьектов- УСТРАШЕНИЕ мифических боевиков и уличных вооружённых мародёров -и эта дало свой эффект - никакая казахско-алматынская полиция своей задачи по охране общественного порядка НЕ ВЫПОЛНИЛА, а ТРУСЛИВО попряталась вместе со своим генералом, также как и казахская армия.


Цитата:
abaika95:
виновны в убийстве 135 казахстанцев включая 3 детей мирно гулявших по площади?


Виновны в этих убийствах сами же и казахи - не музыкант же киргизский приехавший на халтуру.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5653
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.01.24 - 23:43
#16131
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Цитата:
111:
По конституции России, харьковская, Херсонская и остальные, это земли России. И Украина на них напала.


Россия сперва 24.02.2022 г. напала и отжала эти земли у Украины, а потом ввела их в свой состав. Так вроде. Никто на них и не нападал.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21608
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.01.24 - 23:46
#16132
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Цитата:
abaika95:
ну ссср тоже надо сдаться тогда че мы тут копья ломаем

У СССР была вероятность проиграть в войне. Для России с учётом ЯО такой вероятности нет. Это надо понимать, и тем кто за и тем кто против. Либо проиграет Украина, либо весь мир. Третьего не дано.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5653
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.01.24 - 23:49
#16133
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Цитата:
abaika95:
уже запутался сам в себе


Всё верно- автогаз, цена его, боевики, мародёрство, ОДКБ, предательство верхушки МВД и КНБ, трусость акима- что не так то ??
Ну и моё ТВЁРДОЕ нежелание умирать за Назарбаева и К, его токалок, его внуков и прочих его благ.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21608
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.01.24 - 23:54
#16134
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Цитата:
111:
Просто когда заварушка начнется, мы обязательно покажем на предателей, наводчиков, на стукачей.

Ты лично на Воронина укажешь? Он же тебя обижает, да? :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35249
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.01.24 - 23:54
#16135
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Цитата:
ACROS:
Россия сперва 24.02.2022 г. напала и отжала эти земли у Украины, а потом ввела их в свой состав. Так вроде. Никто на них и не нападал.

За такое в России 7 лет по моему.
Нет, по закону, российскому, напали нацисты.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21608
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.01.24 - 23:59
#16136
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Цитата:
abaika95:
щас бы макс баварское пил бы работая охранником

А в итоге баварское пьешь ты, подрабатывая охранником на форуме)) а я вообще не употребляю алкоголь :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13897
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.01.24 - 23:59
#16137
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Цитата:
maxsaf:
Макс мочи 111 и Абайку) Они поддерживают незаконую власть в Украине которая свергнула народного президента. Значит они и у нас в Казахстане хотят поддержать всякую заварушку. Вот Донбас был против революции и свержения президента.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21608
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.01.24 - 00:05
#16138
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Цитата:
abaika95:
казахские фошизды сидели бы спокойно дальше гденибудь в шымкенте или алмате куда ракеты не долетают

Это те, которые собираются ДНК тест проводить кандасам ради сохранения чистоты нации? :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21608
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.01.24 - 00:19
#16139
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Цитата:
ACROS:
Максафа, этнического украинца из Канады. Не пойму тогда я вас: - почему вы оба топите за Россию, а не за своих ?? Наверное у вас и родственники там остались, которых и бомбят и расстреливают оккупационные российские войска ??

Вы видимо там вообще в суть конфликта не врубаетесь, кто, с кем, против кого? Мои родные живут в Луганске, говорят по-русски и памятники советскому солдату не уничтожают.
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Мишаня
* Мишаня
(Пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1240
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.01.24 - 00:20
#16140
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