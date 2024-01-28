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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.01.24 - 23:28
Цитата:
Всем интересно было, за три дня завоюют всю Украину или все таки за три часа..
Да, и я в эту чушь, что русские начнут убивать русских сотнями тысяч, не верил.
abaika95:
все еще смеялись тут на форуме помню даже ты язвил оооой опять американцы пугают всех фейками
все еще смеялись тут на форуме помню даже ты язвил оооой опять американцы пугают всех фейками
Всем интересно было, за три дня завоюют всю Украину или все таки за три часа..
Да, и я в эту чушь, что русские начнут убивать русских сотнями тысяч, не верил.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.01.24 - 23:30
Цитата:
Наверное надо недра защищать, там же вся таблица, и недра принадлежат народу по конституции. АКРОС не даст соврать
abaika95:
из за океана кого надо защищать а кого нет))
из за океана кого надо защищать а кого нет))
Наверное надо недра защищать, там же вся таблица, и недра принадлежат народу по конституции. АКРОС не даст соврать
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.01.24 - 23:33
Все таки думал, что у братского русского народа зватит гордости и смелости, сказать нет войне.
Вместо этого они выбрали умирать сотнями тысяч, за какие то денежные вознаграждения.
Потому что живут в нищете.
Вместо этого они выбрали умирать сотнями тысяч, за какие то денежные вознаграждения.
Потому что живут в нищете.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.01.24 - 23:35
Цитата:
Да, у нас тут их полно, кто хочет так, как в Соледаре или Бахмуте.
Просто когда заварушка начнется, мы обязательно покажем на предателей, наводчиков, на стукачей.
[Исправлено: 111, 28.01.2024 - 23:36]
abaika95:
лучше делать так чтобы войны вообще не было а для этого надо держать ухо востро и выявлять местных "захарченок" и "плотницких"
лучше делать так чтобы войны вообще не было а для этого надо держать ухо востро и выявлять местных "захарченок" и "плотницких"
Да, у нас тут их полно, кто хочет так, как в Соледаре или Бахмуте.
Просто когда заварушка начнется, мы обязательно покажем на предателей, наводчиков, на стукачей.
[Исправлено: 111, 28.01.2024 - 23:36]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.01.24 - 23:38
Цитата:
Не прокатит - я уже НЕВОЕННООБЯЗАННЫЙ: - пусть внучёк Назарбаева ну и вы вместе с ним на пару- автомат в зубы и в окоп.
Цитата:
И не будет - у них и не было приказа: - вмешиваться во внутренние дела- у них миссия другая была - своим простым присутствием-кроме охраны стратегических коммунальных обьектов- УСТРАШЕНИЕ мифических боевиков и уличных вооружённых мародёров -и эта дало свой эффект - никакая казахско-алматынская полиция своей задачи по охране общественного порядка НЕ ВЫПОЛНИЛА, а ТРУСЛИВО попряталась вместе со своим генералом, также как и казахская армия.
Цитата:
Виновны в этих убийствах сами же и казахи - не музыкант же киргизский приехавший на халтуру.
abaika95:
откажитесь по всем параметрам вы предатель
откажитесь по всем параметрам вы предатель
Не прокатит - я уже НЕВОЕННООБЯЗАННЫЙ: - пусть внучёк Назарбаева ну и вы вместе с ним на пару- автомат в зубы и в окоп.
Цитата:
abaika95:
нет ни одного видео и фото доказательства участия бойцов одкб в боях
нет ни одного видео и фото доказательства участия бойцов одкб в боях
И не будет - у них и не было приказа: - вмешиваться во внутренние дела- у них миссия другая была - своим простым присутствием-кроме охраны стратегических коммунальных обьектов- УСТРАШЕНИЕ мифических боевиков и уличных вооружённых мародёров -и эта дало свой эффект - никакая казахско-алматынская полиция своей задачи по охране общественного порядка НЕ ВЫПОЛНИЛА, а ТРУСЛИВО попряталась вместе со своим генералом, также как и казахская армия.
Цитата:
abaika95:
виновны в убийстве 135 казахстанцев включая 3 детей мирно гулявших по площади?
виновны в убийстве 135 казахстанцев включая 3 детей мирно гулявших по площади?
Виновны в этих убийствах сами же и казахи - не музыкант же киргизский приехавший на халтуру.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.01.24 - 23:43
Цитата:
Россия сперва 24.02.2022 г. напала и отжала эти земли у Украины, а потом ввела их в свой состав. Так вроде. Никто на них и не нападал.
111:
По конституции России, харьковская, Херсонская и остальные, это земли России. И Украина на них напала.
По конституции России, харьковская, Херсонская и остальные, это земли России. И Украина на них напала.
Россия сперва 24.02.2022 г. напала и отжала эти земли у Украины, а потом ввела их в свой состав. Так вроде. Никто на них и не нападал.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.01.24 - 23:46
Цитата:
У СССР была вероятность проиграть в войне. Для России с учётом ЯО такой вероятности нет. Это надо понимать, и тем кто за и тем кто против. Либо проиграет Украина, либо весь мир. Третьего не дано.
abaika95:
ну ссср тоже надо сдаться тогда че мы тут копья ломаем
ну ссср тоже надо сдаться тогда че мы тут копья ломаем
У СССР была вероятность проиграть в войне. Для России с учётом ЯО такой вероятности нет. Это надо понимать, и тем кто за и тем кто против. Либо проиграет Украина, либо весь мир. Третьего не дано.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.01.24 - 23:49
Цитата:
Всё верно- автогаз, цена его, боевики, мародёрство, ОДКБ, предательство верхушки МВД и КНБ, трусость акима- что не так то ??
Ну и моё ТВЁРДОЕ нежелание умирать за Назарбаева и К, его токалок, его внуков и прочих его благ.
abaika95:
уже запутался сам в себе
уже запутался сам в себе
Всё верно- автогаз, цена его, боевики, мародёрство, ОДКБ, предательство верхушки МВД и КНБ, трусость акима- что не так то ??
Ну и моё ТВЁРДОЕ нежелание умирать за Назарбаева и К, его токалок, его внуков и прочих его благ.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.01.24 - 23:54
Цитата:
Ты лично на Воронина укажешь? Он же тебя обижает, да?
111:
Просто когда заварушка начнется, мы обязательно покажем на предателей, наводчиков, на стукачей.
Просто когда заварушка начнется, мы обязательно покажем на предателей, наводчиков, на стукачей.
Ты лично на Воронина укажешь? Он же тебя обижает, да?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.01.24 - 23:54
Цитата:
За такое в России 7 лет по моему.
Нет, по закону, российскому, напали нацисты.
ACROS:
Россия сперва 24.02.2022 г. напала и отжала эти земли у Украины, а потом ввела их в свой состав. Так вроде. Никто на них и не нападал.
Россия сперва 24.02.2022 г. напала и отжала эти земли у Украины, а потом ввела их в свой состав. Так вроде. Никто на них и не нападал.
За такое в России 7 лет по моему.
Нет, по закону, российскому, напали нацисты.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.01.24 - 23:59
Цитата:
А в итоге баварское пьешь ты, подрабатывая охранником на форуме)) а я вообще не употребляю алкоголь
abaika95:
щас бы макс баварское пил бы работая охранником
щас бы макс баварское пил бы работая охранником
А в итоге баварское пьешь ты, подрабатывая охранником на форуме)) а я вообще не употребляю алкоголь
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 13897
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.01.24 - 23:59
Цитата:
maxsaf:Макс мочи 111 и Абайку) Они поддерживают незаконую власть в Украине которая свергнула народного президента. Значит они и у нас в Казахстане хотят поддержать всякую заварушку. Вот Донбас был против революции и свержения президента.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.01.24 - 00:05
Цитата:
Это те, которые собираются ДНК тест проводить кандасам ради сохранения чистоты нации?
abaika95:
казахские фошизды сидели бы спокойно дальше гденибудь в шымкенте или алмате куда ракеты не долетают
казахские фошизды сидели бы спокойно дальше гденибудь в шымкенте или алмате куда ракеты не долетают
Это те, которые собираются ДНК тест проводить кандасам ради сохранения чистоты нации?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.01.24 - 00:19
Цитата:
Вы видимо там вообще в суть конфликта не врубаетесь, кто, с кем, против кого? Мои родные живут в Луганске, говорят по-русски и памятники советскому солдату не уничтожают.
ACROS:
Максафа, этнического украинца из Канады. Не пойму тогда я вас: - почему вы оба топите за Россию, а не за своих ?? Наверное у вас и родственники там остались, которых и бомбят и расстреливают оккупационные российские войска ??
Максафа, этнического украинца из Канады. Не пойму тогда я вас: - почему вы оба топите за Россию, а не за своих ?? Наверное у вас и родственники там остались, которых и бомбят и расстреливают оккупационные российские войска ??
Вы видимо там вообще в суть конфликта не врубаетесь, кто, с кем, против кого? Мои родные живут в Луганске, говорят по-русски и памятники советскому солдату не уничтожают.
(Пользователи)
- Откуда:
- Екатеринбург
- Регистрация:
- 13.03.09
- Сообщений:
- 1240
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.01.24 - 00:20
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