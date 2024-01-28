Отправлено: - 23:28

abaika95:

все еще смеялись тут на форуме помню даже ты язвил оооой опять американцы пугают всех фейками

Цитата:Всем интересно было, за три дня завоюют всю Украину или все таки за три часа..Да, и я в эту чушь, что русские начнут убивать русских сотнями тысяч, не верил.