Отправлено: - 20:18

ACROS:

ведь он такой же спекулянт как и Добринцов, только тот спекулирует картошкой и макаронами, а этот своим умением лечить

Цитата:Не совсем верно.Врач учился,работал над знаниями и практикой, а теперь зарабатывает ими на жизнь.Спекуляция же - скупка и перепродажа с целью наживы.