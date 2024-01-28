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≡ Не держи свою голову в холоде! Почему оториноларингологи категорически не согласны с популярной поговоркой
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48466
Не держи свою голову в холоде! Почему оториноларингологи категорически не согласны с популярной поговоркой
Отправлено: 28.01.24 - 19:40
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Известный совет Александра Суворова: «Держи голову в холоде, желудок в голоде, а ноги в тепле» не по всем пунктам верен. А именно держать голову в холоде, как поступал крайне аскетичный и закаленный генералиссимус, врачи запрещают. Почему этого нельзя делать, объяснил костанайский оториноларинголог Темирбек ТУРЕМУРАТОВ.
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5653
Re: Не держи свою голову в холоде! Почему оториноларингологи...
Отправлено: 28.01.24 - 19:40
#1
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Цитата://на пути пациента попался грамотный доктор,//

Где их взять: - везде очередь, на этот долбанный ОСМС ничего не пройдёшь, да и пока дождёшься его, и своей очереди - плюнешь на всё и пойдёшь к платному - для которого - главное - НЕ ЛЕЧИТЬ, а ЗАРАБАТЫВАТЬ- ведь он такой же спекулянт как и Добринцов, только тот спекулирует картошкой и макаронами, а этот своим умением лечить.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5653
Re: Не держи свою голову в холоде! Почему оториноларингологи...
Отправлено: 28.01.24 - 19:45
#2
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Цитата://«Держи голову в холоде, желудок в голоде, а ноги в тепле»//

Первый раз слышу такую поговорку, особенно в части- "..желудок в голоде .."???


Первейшая задача командира - что бы солдат был - ОДЕТ, ОБУТ и НАКОРМЛЕН.

"..после бани, хоть штык продай, но выпей..." - про это суворовское слышал.
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таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3756
Не держи свою голову в холоде! Почему оториноларингологи категорически не согласны с популярной поговоркой
Отправлено: 28.01.24 - 20:18
#3
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Цитата:
ACROS:
ведь он такой же спекулянт как и Добринцов, только тот спекулирует картошкой и макаронами, а этот своим умением лечить


Не совсем верно.
Врач учился,работал над знаниями и практикой, а теперь зарабатывает ими на жизнь.
Спекуляция же - скупка и перепродажа с целью наживы.
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таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3756
Re: Не держи свою голову в холоде! Почему оториноларингологи...
Отправлено: 28.01.24 - 20:27
#4
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"держать голову в холоде" - это не буквально, а подразумевает "сохранять здравый рассудок", чтобы не принимать дурных решений :-)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5653
Не держи свою голову в холоде! Почему оториноларингологи категорически не согласны с популярной поговоркой
Отправлено: 28.01.24 - 20:35
#5
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Цитата:
таноми52:
не принимать дурных решений


Намёк понял.

Цитата:
таноми52:
скупка и перепродажа с целью наживы.


Не вижу большой разницы ( не в обиду Добринцову- он мне нравится - своим ПРАГМАТИЧНЫМ взглядом)- врач тоже - ПЕРЕПРОДАЁТ свои знания и умения в части медицины для НАЖИВЫ - так же как и торговец - перепродаёт свои знания и умения в части торговли, тоже для НАЖИВЫ. Это оба бизнеса - большие исскуства и этим надо владеть в совершенстве.
Просто у меня сказано в грубой форме - это вас и задело.
А, так они оба - чисто РЕМЕСЛЕННИКИ.

[Исправлено: ACROS, 28.01.2024 - 20:36]
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9683
Не держи свою голову в холоде! Почему оториноларингологи категорически не согласны с популярной поговоркой
Отправлено: 28.01.24 - 20:50
#6
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Цитата:
таноми52:
Спекуляция же - скупка и перепродажа с целью наживы.

Где хлеб будете брать если не будет спекулянтов?
За молочком наверное на Бурёнку в ДЕП будете ездить за одним пакетом?
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таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3756
Re: Не держи свою голову в холоде! Почему оториноларингологи...
Отправлено: 28.01.24 - 23:46
#7
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Цитата:
Добринцофф:
Где хлеб будете брать если не будет спекулянтов?


Лично я не считаю владельцев торговых предприятий спекулянтами.
Они закупают товар для магазина, затем с некой наценкой продают.
Все знают какие расходы включают эти наценки, за их вычетом чистая прибыль владельца магазина, думаю, не так уж и высока. Назвать её наживой будет неверно. Обыкновенный бизнес.
В советских магазинах этот же хлеб разве продавали по цене хлебозавода?
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таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3756
Re: Не держи свою голову в холоде! Почему оториноларингологи...
Отправлено: 28.01.24 - 23:50
#8
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Цитата:
Добринцофф:
За молочком наверное на Бурёнку в ДЕП будете ездить за одним пакетом?


В Бурёнке тоже на товар имеются наценки, которые предполагают не только возмещение затрат, но и некую прибыль. Только эти наценки несколько ниже, чем в не фирменном магазине
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