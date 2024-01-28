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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14781
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.01.24 - 21:40
#16066
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Цитата:
Мишаня:
ам же была вроде вариативность? Или чуток исказил и выдал, что вот такой блумберг?

выдал ту инфу которую опубликовали в сети
какая вариативность там предусмотрена? Цитата:
Мишаня:
А есть доказательства, что за Адольфа воевали, а не за идею и обещанные золотые земли?

а идею и земли им кто обещал?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14781
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.01.24 - 21:45
#16067
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Цитата:
ACROS:
Я не для того растил своих детей и внуков что бы они ПОГИБАЛИ за ИХ имущество. У них есть СВОИ дети - пусть ОНИ и защищают ИХ имущество.

украинцы воюют не за имущество ахметова или коломойского
а за то чтобы им какие то упыри из москвы не навязывали свою систему ценностей
а московская система ценностей это как варвары наехать, отжать у всех все, насадить везде своих прокуроров и пропагандистов а вместо местного населения устроить на работу таджиков и все это назвать "русским миром" а когда местное население сопьётся и деградируют из за алкогольных магазов понастроенных на каждом углу самое время их набирать в наемники и посылать куданибудь в сирию в мясной штурм при этом при их гибели утверждать что "ихтамнету")))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14781
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.01.24 - 21:51
#16068
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Цитата:
ACROS:
Я тоже буду защищать свою родину, но только там где она моя родина - где мой кусок земли,

представил
фронт, окопы а акрос бегает с линейкой измеряет где его земля а где назарбаевская где окоп он рыть не будет))

ты прям как росийские пропагандисты уже
которые идею жертвенности советских солдат вывели в фильме "зоя" где герой воюет не за родину оказывается а за булочку и травмайчик))
Цитата:
Мишаня:
Так ты еще и коммунист, оказывается! Все такие коммунисты были в 80-е?

высшая партийная школа наклепала больше предателей чем цру смог завербовать за 50 лет существования))
Цитата:
ACROS:
И вы погибнете за Лавреньева, Назарбаева, Нигматулина, Алию, даригу, Кулибаева ??

а полицейские в январе за кого гибли? за них или за то чтобы в стране гражданская война не произошла?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14781
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.01.24 - 21:56
#16069
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Цитата:
Мишаня:
Когда начинается меркантильность, заканчивается патриотизм.

патриотизм придумали в середине 18 века так как война за веру стала никому не интересна
война за королей тоже отошла на второй план так как европейцы начали строить национальные государства с сильными парламентом
тут то и вышел на сцену патриотизм
а что такое патриотизм? а фиг его знает \
чувство общности с другими
макс вон ни с кем не общий и готов хоть в год по 10 раз переезжать если только почувствует что с него чето требовать начали
он везде чужой наймит капитала)
ему канада упала ее защищать? он и детям своим будет говорить что как только война сразу берем чемоданы и бежим на аляску
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Мишаня
§ Мишаня
(Пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1234
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.01.24 - 21:57
#16070
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Цитата:
abaika95:
вариативность там предусмотрена

УНИАН писал, восстановление статус-кво (без Крыма), с гарантиями нейтралитета. Ссылок на блумберг не было.
Но, по-моему этот вариант, 100% утопичен.

Цитата:
abaika95:
а идею и земли им кто обещал?

НСДАП
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Мишаня
§ Мишаня
(Пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1234
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.01.24 - 22:03
#16071
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Цитата:
abaika95:
макс вон ни с кем не общий

Для тех краев это, возможно и в порядке вещей. Но для постсовета, причем всех там поживших в осознанном возрасте....
Я смотрю, с такими размышлениями к вам интервенту прийти навсегда, как 2 пальца об асфальт. Но "обсосать" соседей, это да. Экспертно так, причем.
Если честно, не ожидал такого поворота. Старые у меня ценности, как и я. Шаблон порван в клочья
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14781
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.01.24 - 22:05
#16072
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Цитата:
saba:
А у меня гордость имеется. Как пел Шевчук.

в этом случае пример ВОВ показателен
ведь по свидетельствам очевидцев в первые дни войны мобилизационные пункты наводнили "бывшие" недобитки типа белоказаков, раскулаченых, дворян и царских офицеров
когда одного старичка, молодой политработник с ехидцей начал расспрашивать "чтож вы дедушка бывший капитан императорской армии решили к нам в красную записаться? поняли за кем правда?"
то дедок ему ответил
ты как раззззговариваешь со старшим по званию щеня? ррравняйсь!
там весь призывной пункт по струнке вытянулся
не за тебя краснобай и усатого иду на фронт а за родину
немец придет ты его своими идеями про пролетариат не остановишь

казак Недорубов получивший при царе 4 георгиевских креста пошел добровольцем и еще героем советского союза стал
в целом за свою жизнь он лично 200 человек зарубил
явно не за идеи всемирной революции человек дрался)))
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Мишаня
§ Мишаня
(Пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1234
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.01.24 - 22:06
#16073
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Цитата:
abaika95:
а полицейские в январе за кого гибли? за них или за то чтобы в стране гражданская война не произошла?

Хлестко!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5644
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.01.24 - 22:15
#16074
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Цитата:
Мишаня:
Ты уже сказал,


Я разве давал вам повод переходить на ты?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14781
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.01.24 - 22:15
#16075
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Цитата:
Мишаня:
НСДАП

а вождь нсдап кто? и кто все эти идеи в своей книге майн кампф оформил ? Цитата:
Мишаня:
НИАН писал, восстановление статус-кво (без Крыма), с гарантиями нейтралитета.

незнаю я другую версию читал
любой вариант утопичен
в любом случае злой народ что путина что Зеленского сожрет при негативном исходе
один сразу планку задрал что свергнет бандеровский режим в киеве и народ этого ждет
другой вообще обещает выйти на границы 1991 года
ни то ни другого что то не видно
Цитата:
Мишаня:
Для тех краев это, возможно и в порядке вещей. Но для постсовета, причем всех там поживших в осознанном возрасте....

к вопросу о том почему все ярые патриоты "ссср" живут в загране?))
а то живут на загнивающем западе считают что им там все должны и воевать за этот запад они не будут
но ссср и старого путина обожают))
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