Отправлено: - 21:40

Мишаня:

ам же была вроде вариативность? Или чуток исказил и выдал, что вот такой блумберг?

Мишаня:

А есть доказательства, что за Адольфа воевали, а не за идею и обещанные золотые земли?

Цитата:выдал ту инфу которую опубликовали в сетикакая вариативность там предусмотрена? Цитата:а идею и земли им кто обещал?