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≡ Не держи свою голову в холоде! Почему оториноларингологи категорически не согласны с популярной поговоркой
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48465
Не держи свою голову в холоде! Почему оториноларингологи категорически не согласны с популярной поговоркой
Отправлено: 28.01.24 - 19:40
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Известный совет Александра Суворова: «Держи голову в холоде, желудок в голоде, а ноги в тепле» не по всем пунктам верен. А именно держать голову в холоде, как поступал крайне аскетичный и закаленный генералиссимус, врачи запрещают. Почему этого нельзя делать, объяснил костанайский оториноларинголог Темирбек ТУРЕМУРАТОВ.
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5640
Re: Не держи свою голову в холоде! Почему оториноларингологи...
Отправлено: 28.01.24 - 19:40
#1
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Цитата://на пути пациента попался грамотный доктор,//

Где их взять: - везде очередь, на этот долбанный ОСМС ничего не пройдёшь, да и пока дождёшься его, и своей очереди - плюнешь на всё и пойдёшь к платному - для которого - главное - НЕ ЛЕЧИТЬ, а ЗАРАБАТЫВАТЬ- ведь он такой же спекулянт как и Добринцов, только тот спекулирует картошкой и макаронами, а этот своим умением лечить.
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5640
Re: Не держи свою голову в холоде! Почему оториноларингологи...
Отправлено: 28.01.24 - 19:45
#2
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Цитата://«Держи голову в холоде, желудок в голоде, а ноги в тепле»//

Первый раз слышу такую поговорку, особенно в части- "..желудок в голоде .."???


Первейшая задача командира - что бы солдат был - ОДЕТ, ОБУТ и НАКОРМЛЕН.

"..после бани, хоть штык продай, но выпей..." - про это суворовское слышал.
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