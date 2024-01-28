Re: Не держи свою голову в холоде! Почему оториноларингологи...

Отправлено: - 19:40

Цитата://на пути пациента попался грамотный доктор,//



Где их взять: - везде очередь, на этот долбанный ОСМС ничего не пройдёшь, да и пока дождёшься его, и своей очереди - плюнешь на всё и пойдёшь к платному - для которого - главное - НЕ ЛЕЧИТЬ, а ЗАРАБАТЫВАТЬ- ведь он такой же спекулянт как и Добринцов, только тот спекулирует картошкой и макаронами, а этот своим умением лечить.