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≡ "Знают, что камер нет, вот и летают" - На новой дороге между микрорайонами Аэропорт и Береке водители часто выезжают на встречную полосу
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48465
"Знают, что камер нет, вот и летают" - На новой дороге между микрорайонами Аэропорт и Береке водители часто выезжают на встречную полосу
Отправлено: 28.01.24 - 16:07
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Проблему подняла журналистка Евгения ЕРМАКОВА, когда аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ инспектировал очистку улиц от снега. Она рассказала главе города, что "на мигающий сигнал семафора водители вылетают по встречке".
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
902
Re: "Знают, что камер нет, вот и летают" - На новой...
Отправлено: 28.01.24 - 16:07
#1
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Отрегулируйте сначала семафор, чтобы не горел просто так
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5640
Re: "Знают, что камер нет, вот и летают" - На новой...
Отправлено: 28.01.24 - 17:09
#2
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Цитата://Когда "Сергек" здесь установят,//

Где то прочитал, что: - штрафы с "Сергека" будут идти в карман частного ТОО, по аналогии с утильсбором ( ТОО "РОП" Алии Назарбаевой).

Кто может сказать: - так ли это ??
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4068
Re: "Знают, что камер нет, вот и летают" - На новой...
Отправлено: 28.01.24 - 19:39
#3
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Цитата:
ACROS:
штрафы с "Сергека" будут идти в карман

Я вообще за то, чтобы не пополняли бюджет . Как сейчас, а целенаправленно шли на благоустройство дорог. Раз у нас такие штрафы драконовские , пусть идут на пользу тем с кого их дерут
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