Отправлено: - 19:39

ACROS:

штрафы с "Сергека" будут идти в карман

Цитата:Я вообще за то, чтобы не пополняли бюджет . Как сейчас, а целенаправленно шли на благоустройство дорог. Раз у нас такие штрафы драконовские , пусть идут на пользу тем с кого их дерут