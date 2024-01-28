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"Знают, что камер нет, вот и летают" - На новой дороге между микрорайонами Аэропорт и Береке водители часто выезжают на встречную полосу
"Знают, что камер нет, вот и летают" - На новой дороге между микрорайонами Аэропорт и Береке водители часто выезжают на встречную полосу
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