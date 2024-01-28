Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14775
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.01.24 - 18:39
Цитата:
немцы не желавшие воевать за гитлера плохие люди получается? предатели?
Skeptic:
Веками люди во всех войнах воевали и погибали за Родину, не вникая, права она или нет. Просто потому, что она - Родина.
Веками люди во всех войнах воевали и погибали за Родину, не вникая, права она или нет. Просто потому, что она - Родина.
немцы не желавшие воевать за гитлера плохие люди получается? предатели?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.01.24 - 18:52
Цитата:
Там же была вроде вариативность? Или чуток исказил и выдал, что вот такой блумберг?
abaika95:
к слову россия как пишет блумберг готова к переговорам на условии то что украина вступит в нато а россия заберет все захваченные территории типа компромисс предложили
к слову россия как пишет блумберг готова к переговорам на условии то что украина вступит в нато а россия заберет все захваченные территории типа компромисс предложили
Там же была вроде вариативность? Или чуток исказил и выдал, что вот такой блумберг?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.01.24 - 18:54
Цитата:
А есть доказательства, что за Адольфа воевали, а не за идею и обещанные золотые земли?
abaika95:
немцы не желавшие воевать за гитлера
немцы не желавшие воевать за гитлера
А есть доказательства, что за Адольфа воевали, а не за идею и обещанные золотые земли?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.01.24 - 19:04
Цитата:
Интересно Сорос спонсировал КПСС? У человека Высшая партийная школа за плечами!
Skeptic:
Вот вам итоги соросовского "образования".
Вот вам итоги соросовского "образования".
Интересно Сорос спонсировал КПСС? У человека Высшая партийная школа за плечами!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.01.24 - 19:08
С Соросом я регулярно встречаюсь в библиотеке имени Толстого в Костанае. На многих книгах написано "передано в дар фондам сороса". Никаких идеологических книг правда не встречал, может не в тех отделах библиотеки бываю?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5640
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.01.24 - 19:13
Цитата:
А, ничего и не будет: - пусть на "заработанные потом и кровью" в неимоверных трудах ДОЛЛАРЫ и ЕВРО: - назарбаевы, лавреньевы, кимы, кулибаевы, дариги, алии, алиевы, мамины, нигматулины покупают НАЁМНИКОВ из числа тех же русских, украинцев,поляков, арабов, сирийцев, американцев, немцов и ЗАЩИЩАЮТ свои ЗАВОДЫ, ФАБРИКИ и прочее имущество.
Я не для того растил своих детей и внуков что бы они ПОГИБАЛИ за ИХ имущество. У них есть СВОИ дети - пусть ОНИ и защищают ИХ имущество.
За остальных - НЕ ОТВЕЧАЮ.
Свалю за границу, как это делает правители России со своими родственниками - и всё.
Впрочем дети российской верхушки - что то я не видел и не слышал что бы на переднем крае, воевали дочери и зятья Шойгу, дочери и зятья Путина, сыновья Лаврова и Медведева, дети Патрушева, Мишустина, Вальки-стакана, Володина и прочих соловьевых и симоньянов.
Цитата:
Ну да- выходит за это они и гибнут, что бы они и дальше НАЖИВАЛИСЬ, тем более Зеленский ЗАКРЫЛ границу для простых украинцев, но не для детей олигархов и высокопоставленых чинов
Ахметов сам и его дети воюет- НЕТ; Коломойский сам и его дети воюют - нет; Порошенков и его дети воюют - НЕТ; родственники Зеленского воюют - нет;
Так что мне ПОФИГ - кому принадлежит ССГПО - точно не мне и не стоит мне за это переживать и тем более за это - ВОЕВАТЬ.
[Исправлено: ACROS, 28.01.2024 - 19:30]
Мишаня:
Что будет со страной,
Что будет со страной,
А, ничего и не будет: - пусть на "заработанные потом и кровью" в неимоверных трудах ДОЛЛАРЫ и ЕВРО: - назарбаевы, лавреньевы, кимы, кулибаевы, дариги, алии, алиевы, мамины, нигматулины покупают НАЁМНИКОВ из числа тех же русских, украинцев,поляков, арабов, сирийцев, американцев, немцов и ЗАЩИЩАЮТ свои ЗАВОДЫ, ФАБРИКИ и прочее имущество.
Я не для того растил своих детей и внуков что бы они ПОГИБАЛИ за ИХ имущество. У них есть СВОИ дети - пусть ОНИ и защищают ИХ имущество.
За остальных - НЕ ОТВЕЧАЮ.
Свалю за границу, как это делает правители России со своими родственниками - и всё.
Впрочем дети российской верхушки - что то я не видел и не слышал что бы на переднем крае, воевали дочери и зятья Шойгу, дочери и зятья Путина, сыновья Лаврова и Медведева, дети Патрушева, Мишустина, Вальки-стакана, Володина и прочих соловьевых и симоньянов.
Цитата:
Мишаня:
За ахметовские сталелитейные заводы, за порошеновкую империю сладостей, или за концерны Коломойского? Э
За ахметовские сталелитейные заводы, за порошеновкую империю сладостей, или за концерны Коломойского? Э
Ну да- выходит за это они и гибнут, что бы они и дальше НАЖИВАЛИСЬ, тем более Зеленский ЗАКРЫЛ границу для простых украинцев, но не для детей олигархов и высокопоставленых чинов
Ахметов сам и его дети воюет- НЕТ; Коломойский сам и его дети воюют - нет; Порошенков и его дети воюют - НЕТ; родственники Зеленского воюют - нет;
Так что мне ПОФИГ - кому принадлежит ССГПО - точно не мне и не стоит мне за это переживать и тем более за это - ВОЕВАТЬ.
[Исправлено: ACROS, 28.01.2024 - 19:30]
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5640
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.01.24 - 19:25
Цитата:
Согласно Конституции СССР, статье 6, кажеться, ( по памяти): -"... КПСС - руководящая и направляющая сила советского общества.." и как самостоятельная организация финансировалась из бюджета, кроме того было Хоз.Управление ЦК КПСС, в ведомстве которого было ВСЁ партийное имущество с которого КПСС имело доход( санатории, курорты, дома отдыха, дворец съезда).
Моя зарплата парторга в то время была: 250 рублей (1989 год) и в 1991 году 310 рублей.
saba:
Сорос спонсировал КПСС?
Сорос спонсировал КПСС?
Согласно Конституции СССР, статье 6, кажеться, ( по памяти): -"... КПСС - руководящая и направляющая сила советского общества.." и как самостоятельная организация финансировалась из бюджета, кроме того было Хоз.Управление ЦК КПСС, в ведомстве которого было ВСЁ партийное имущество с которого КПСС имело доход( санатории, курорты, дома отдыха, дворец съезда).
Моя зарплата парторга в то время была: 250 рублей (1989 год) и в 1991 году 310 рублей.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.01.24 - 19:35
Цитата:
Здесь я в корне не согласен, думаю по иному(просто поясняю). Чтобы не возникло подозрение что все думают так как Акрос. Конечно я не Матросов и вообще никакой не герой, но на защиту Родины встану. Но там где я буду уверен, что я именно что защищаю Родину. А не так как россияне сейчас, где то за пределами Отчизны по надуманным предлогам. Если на мою землю придёт враг, тогда да, а за какие то геополитические интересы, чтобы сидя в холодном нужнике чувствовать себя частью Великой державы нет. Увольте. Голова человеку дана чтобы думать, а не шапку носить!!!
ACROS:
Здесь я в корне не согласен, думаю по иному(просто поясняю). Чтобы не возникло подозрение что все думают так как Акрос. Конечно я не Матросов и вообще никакой не герой, но на защиту Родины встану. Но там где я буду уверен, что я именно что защищаю Родину. А не так как россияне сейчас, где то за пределами Отчизны по надуманным предлогам. Если на мою землю придёт враг, тогда да, а за какие то геополитические интересы, чтобы сидя в холодном нужнике чувствовать себя частью Великой державы нет. Увольте. Голова человеку дана чтобы думать, а не шапку носить!!!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.01.24 - 19:42
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.01.24 - 19:50
Комментарий проходит проверку.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 30, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 29
|Зарегистрированные пользователи: Мишаня
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать