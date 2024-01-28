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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14775
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.01.24 - 18:39
#16051
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Цитата:
Skeptic:
Веками люди во всех войнах воевали и погибали за Родину, не вникая, права она или нет. Просто потому, что она - Родина.

немцы не желавшие воевать за гитлера плохие люди получается? предатели?
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Мишаня
* Мишаня
(Пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1229
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.01.24 - 18:52
#16052
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Цитата:
abaika95:
к слову россия как пишет блумберг готова к переговорам на условии то что украина вступит в нато а россия заберет все захваченные территории типа компромисс предложили

Там же была вроде вариативность? Или чуток исказил и выдал, что вот такой блумберг?
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Мишаня
* Мишаня
(Пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1229
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.01.24 - 18:54
#16053
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Цитата:
abaika95:
немцы не желавшие воевать за гитлера

А есть доказательства, что за Адольфа воевали, а не за идею и обещанные золотые земли?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4068
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.01.24 - 19:04
#16054
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Цитата:
Skeptic:
Вот вам итоги соросовского "образования".

Интересно Сорос спонсировал КПСС? У человека Высшая партийная школа за плечами!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4068
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.01.24 - 19:08
#16055
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С Соросом я регулярно встречаюсь в библиотеке имени Толстого в Костанае. На многих книгах написано "передано в дар фондам сороса". Никаких идеологических книг правда не встречал, может не в тех отделах библиотеки бываю?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5640
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.01.24 - 19:13
#16056
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Цитата:
Мишаня:
Что будет со страной,


А, ничего и не будет: - пусть на "заработанные потом и кровью" в неимоверных трудах ДОЛЛАРЫ и ЕВРО: - назарбаевы, лавреньевы, кимы, кулибаевы, дариги, алии, алиевы, мамины, нигматулины покупают НАЁМНИКОВ из числа тех же русских, украинцев,поляков, арабов, сирийцев, американцев, немцов и ЗАЩИЩАЮТ свои ЗАВОДЫ, ФАБРИКИ и прочее имущество.

Я не для того растил своих детей и внуков что бы они ПОГИБАЛИ за ИХ имущество. У них есть СВОИ дети - пусть ОНИ и защищают ИХ имущество.
За остальных - НЕ ОТВЕЧАЮ.
Свалю за границу, как это делает правители России со своими родственниками - и всё.
Впрочем дети российской верхушки - что то я не видел и не слышал что бы на переднем крае, воевали дочери и зятья Шойгу, дочери и зятья Путина, сыновья Лаврова и Медведева, дети Патрушева, Мишустина, Вальки-стакана, Володина и прочих соловьевых и симоньянов.

Цитата:
Мишаня:
За ахметовские сталелитейные заводы, за порошеновкую империю сладостей, или за концерны Коломойского? Э


Ну да- выходит за это они и гибнут, что бы они и дальше НАЖИВАЛИСЬ, тем более Зеленский ЗАКРЫЛ границу для простых украинцев, но не для детей олигархов и высокопоставленых чинов
Ахметов сам и его дети воюет- НЕТ; Коломойский сам и его дети воюют - нет; Порошенков и его дети воюют - НЕТ; родственники Зеленского воюют - нет;
Так что мне ПОФИГ - кому принадлежит ССГПО - точно не мне и не стоит мне за это переживать и тем более за это - ВОЕВАТЬ.

[Исправлено: ACROS, 28.01.2024 - 19:30]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5640
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.01.24 - 19:25
#16057
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Цитата:
saba:
Сорос спонсировал КПСС?


Согласно Конституции СССР, статье 6, кажеться, ( по памяти): -"... КПСС - руководящая и направляющая сила советского общества.." и как самостоятельная организация финансировалась из бюджета, кроме того было Хоз.Управление ЦК КПСС, в ведомстве которого было ВСЁ партийное имущество с которого КПСС имело доход( санатории, курорты, дома отдыха, дворец съезда).
Моя зарплата парторга в то время была: 250 рублей (1989 год) и в 1991 году 310 рублей.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4068
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.01.24 - 19:35
#16058
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Цитата:
ACROS:

Здесь я в корне не согласен, думаю по иному(просто поясняю). Чтобы не возникло подозрение что все думают так как Акрос. Конечно я не Матросов и вообще никакой не герой, но на защиту Родины встану. Но там где я буду уверен, что я именно что защищаю Родину. А не так как россияне сейчас, где то за пределами Отчизны по надуманным предлогам. Если на мою землю придёт враг, тогда да, а за какие то геополитические интересы, чтобы сидя в холодном нужнике чувствовать себя частью Великой державы нет. Увольте. Голова человеку дана чтобы думать, а не шапку носить!!!
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Мишаня
* Мишаня
(Пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1229
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.01.24 - 19:42
#16059
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Мишаня
* Мишаня
(Пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1229
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.01.24 - 19:50
#16060
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