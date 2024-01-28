Отправлено: - 19:13

Мишаня:

Что будет со страной,

Мишаня:

За ахметовские сталелитейные заводы, за порошеновкую империю сладостей, или за концерны Коломойского? Э

[Исправлено: ACROS, 28.01.2024 - 19:30]

Цитата:А, ничего и не будет: - пусть на "заработанные потом и кровью" в неимоверных трудах ДОЛЛАРЫ и ЕВРО: - назарбаевы, лавреньевы, кимы, кулибаевы, дариги, алии, алиевы, мамины, нигматулины покупают НАЁМНИКОВ из числа тех же русских, украинцев,поляков, арабов, сирийцев, американцев, немцов и ЗАЩИЩАЮТ свои ЗАВОДЫ, ФАБРИКИ и прочее имущество.Я не для того растил своих детей и внуков что бы они ПОГИБАЛИ за ИХ имущество. У них есть СВОИ дети - пусть ОНИ и защищают ИХ имущество.За остальных - НЕ ОТВЕЧАЮ.Свалю за границу, как это делает правители России со своими родственниками - и всё.Впрочем дети российской верхушки - что то я не видел и не слышал что бы на переднем крае, воевали дочери и зятья Шойгу, дочери и зятья Путина, сыновья Лаврова и Медведева, дети Патрушева, Мишустина, Вальки-стакана, Володина и прочих соловьевых и симоньянов.Цитата:Ну да- выходит за это они и гибнут, что бы они и дальше НАЖИВАЛИСЬ, тем более Зеленский ЗАКРЫЛ границу для простых украинцев, но не для детей олигархов и высокопоставленых чиновАхметов сам и его дети воюет- НЕТ; Коломойский сам и его дети воюют - нет; Порошенков и его дети воюют - НЕТ; родственники Зеленского воюют - нет;Так что мне ПОФИГ - кому принадлежит ССГПО - точно не мне и не стоит мне за это переживать и тем более за это - ВОЕВАТЬ.