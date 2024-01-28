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«Слова президента для них не закон?!» - Назревает прецедент: зоозащитница намерена подать в суд на мужчину, избивавшего собаку
«Слова президента для них не закон?!» - Назревает прецедент: зоозащитница намерена подать в суд на мужчину, избивавшего собаку
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