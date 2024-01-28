Re: «Слова президента для них не закон?!» - Назревает прецедент:...

Отправлено: - 12:08

Девушка молодец. Чем больше у нас будет таких неравнодушных людей, тем цивилизованнее будет наше общество.

И слова президента - не закон. Это просто благие пожелания.

А законы у нас соответствующие есть.

Проблема в том, что у нас полиция работать не хочет. "Хлопотно" это для них.