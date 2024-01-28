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≡ «Слова президента для них не закон?!» - Назревает прецедент: зоозащитница намерена подать в суд на мужчину, избивавшего собаку
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48463
«Слова президента для них не закон?!» - Назревает прецедент: зоозащитница намерена подать в суд на мужчину, избивавшего собаку
Отправлено: 28.01.24 - 11:08
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Видео о том, как в Аркалыке, во дворе многоэтажного жилого дома, мужчина пинает собаку и забрасывает ее в кузов автомобиля, стало причиной расследования полиции, а также вызвало общественный резонанс. Волонтер ОО «Надежда Плюс kst» Анастасия СЕРИКОВА считает, что доброволец, избивший собаку, и водитель машины должны понести не административное, а уголовное наказание.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5626
Re: «Слова президента для них не закон?!» - Назревает прецедент:...
Отправлено: 28.01.24 - 11:08
#1
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Вызывает уважение её позиция, хотя - зачем ей это надо- любить дистанционно собаку в каком то далёком и богом забытом Аркалыке и навряд ли там слышали об ответственном обращении с животными??

Или лавры Греты не дают покоя и нужен лишний пиар - так вроде девушка симпатичная !!!
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Мишаня
§ Мишаня
(Пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1216
Re: «Слова президента для них не закон?!» - Назревает прецедент:...
Отправлено: 28.01.24 - 11:29
#2
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Цитата:
ACROS:
Вызывает уважение её позиция

Какова ее позиция будет, когда бездомные собаки разорвут близкого человека?
Лучше пиар направить на работу госорганов по правилам и плану отлова бродячих животных специализированными службами.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1111
Re: «Слова президента для них не закон?!» - Назревает прецедент:...
Отправлено: 28.01.24 - 12:08
#3
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Девушка молодец. Чем больше у нас будет таких неравнодушных людей, тем цивилизованнее будет наше общество.
И слова президента - не закон. Это просто благие пожелания.
А законы у нас соответствующие есть.
Проблема в том, что у нас полиция работать не хочет. "Хлопотно" это для них.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5626
«Слова президента для них не закон?!» - Назревает прецедент: зоозащитница намерена подать в суд на мужчину, избивавшего собаку
Отправлено: 28.01.24 - 16:50
#4
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Цитата:
Мишаня:
направить на работу госорганов


Когда вот так примерно говорят, ( это как М.Горбачёв говорил при встрече с народом, в далёкие 80-е, когда была-гласность, перестройка и ускорение: "..я их с сверху, а вы их снизу..." ) у меня сразу ассоциация с картиной: -"...слесарь-сантехник приходит домой и быстро перекусив и смыв с себя гавно, бежит в акимат помогать чиновникам работать...".
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