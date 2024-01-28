Отправлено: - 12:42

ACROS:

пятеро со второго пункта - вааще от вас в восторге: - не тяжело для организма -каждый год обновляться ???

Цитата:Старался доставить восторг.Наурыз - тюркский праздник. Я за вас подумал, зачем вам чужие праздники. День святого валентина, или там - Хеллоуин. Но раз нет - так нет! Обновление или хотя бы попытка - чуждо, понятно. Лучше жить во мхе и плесени.