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≡ Депутат сената от партии «Ауыл» Али Бектаев предложил...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48463
Депутат сената от партии «Ауыл» Али Бектаев предложил...
Отправлено: 28.01.24 - 11:21
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Депутат сената от партии «Ауыл» Али Бектаев предложил отмечать Наурыз вместо Нового года, сделав этот праздник социально-идеологической традицией. Считаете ли вы полезной инициативу народного избранника?
Результаты опроса

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5626
Депутат сената от партии «Ауыл» Али Бектаев предложил...
Отправлено: 28.01.24 - 11:21
#1
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Есть такая поговорка:и - когда коту делать нечего, он яйца чешет.

Лишний раз это подтверждает, что - Мажлис - это НОТАРИАЛЬНАЯ контора президентов, а не влиятельная организация.
Когда ИМ надо что принять и притом БЫСТРО и БЕЗ ПОПРАВОК - то достаточно одного ПИНКА под зад депутатам. В перерывах между этими пинками- депутаты и занимаются тем чем и занимается кот- предлагают всякую глупость, типа этого Бектаева.
Браво депутаты, и притом проделывают это - без угрызения совести- с ясными глазами, с чистыми руками и горячими сердцами: вот вам пример- а то тут некоторые колумнисты хотят ЧТО ТО начинать с себя и что то побороть в себе.

Четыре человека с первого пункта - они откуда то с Марса прилетели??, а пятеро со второго пункта - вааще от вас в восторге: - не тяжело для организма -каждый год обновляться ???

[Исправлено: ACROS, 28.01.2024 - 11:24]
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Мишаня
§ Мишаня
(Пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1216
Re: Депутат сената от партии «Ауыл» Али Бектаев предложил...
Отправлено: 28.01.24 - 12:42
#2
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Цитата:
ACROS:
пятеро со второго пункта - вааще от вас в восторге: - не тяжело для организма -каждый год обновляться ???

Старался доставить восторг.
Наурыз - тюркский праздник. Я за вас подумал, зачем вам чужие праздники. День святого валентина, или там - Хеллоуин. Но раз нет - так нет! Обновление или хотя бы попытка - чуждо, понятно. Лучше жить во мхе и плесени.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5626
Депутат сената от партии «Ауыл» Али Бектаев предложил...
Отправлено: 28.01.24 - 16:36
#3
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Цитата:
Мишаня:
Лучше жить во мхе и плесени.

Что то новое: - встречать Новый Год:- это мох и плесень ???

День Валенитна, Хеллоуин и прочие западные праздники - не по мне.

У меня ВСЁ - традиционно- Новый Год; 8 марта; 23 февраля; 9 мая-День Победы; 7 Ноября- День ВОСР; любовница- блондинка и так далее.

[Исправлено: Gljuk, 28.01.2024 - 16:46]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5626
Депутат сената от партии «Ауыл» Али Бектаев предложил...
Отправлено: 28.01.24 - 16:41
#4
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Цитата:
Мишаня:
Наурыз - тюркский праздник. Я за вас подумал, зачем вам чужие праздники.


Наурыз- конечно хороший праздник, но моё личное мнение: - его нужно проводить в более ТЁПЛОЕ время, примерно в середине апреля: - ну какой кайф ходить в холодном марте, месить грязь, мокрый снег. На юге- там да - в это время там уже и зелень и почки и цветы и в рубашке можно. Всё таки мы - СЕВЕР Казахстана.

Цитата://зачем вам чужие//

Водка - тоже чужая, но как то справляемся с ней, справимся и с Новым Годом.

[Исправлено: ACROS, 28.01.2024 - 16:43]
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