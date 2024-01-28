Отправлено: - 12:34

Skeptic:

Ибо нужно обладать огромным оптимизмом, чтобы заявить, что прокуратура и полиция у нас стоят на страже закона. Другие у них цели.

Цитата:Оптимисты просто НИКОГДА не сталкивались. Идешь за законом и понимаешь принцип некоего Б. Муссолини "Друзьям всё, остальным - закон!"