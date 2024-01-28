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Александр ОЛЕЙНИК: Коррупционные риски
Александр ОЛЕЙНИК: Коррупционные риски
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48463
Александр ОЛЕЙНИК: Коррупционные риски
Отправлено: 28.01.24 - 09:59
Мне было около 20 лет. Устроился работать ночным сторожем в совхозный телятник. Однажды ночью два "гастролера" из соседнего района пробрались в телятник и похитили двух телят. Я был на работе. В то время были веерные отключения электричества. Увидев, как они подсвечивают себе спичкой, выбирая телят, я их окрикнул. Поначалу они испугались, но позже, оценив степень риска, решили, что угрозы им от тщедушного сопляка не будет никакой. Пригрозив избить, если высунусь, закрыли меня в отдельном крыле базы и продолжили свое дело. Но им было невдомек, что у базы три выхода, а не два. Я проследил за ними до машины. Записал номера. А утром сообщил сначала бригадиру, а он уже позвонил в полицию.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1111
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Коррупционные риски
Отправлено: 28.01.24 - 12:22
Вот это "начни с себя", у меня давно уже оскомину вызывает. Даже тошноту.
"Удобный" лозунг вороватые чиновники закинули в народ.
Им можно всё прикрыть и под шумок продолжать воровать. Типа - пока вы там с себя начинаете, мы будем жить для себя.
Что любопытно, он косвенно оправдывает абсолютное бездействие полиции и прокуратуры. Типа - "вы же сами всё это позволяете!" Сами взятки даёте, сами мусор до баков не доносите, сами рыбу браконьерским способом ловите...
И полиция, и прокуратура слегка активизируется только тогда, когда им преступника/нарушителя неравнодушные граждане за ручку приводят. И то, этим гражданам не всегда удаётся дождаться справедливого решения суда. Если дело вообще до суда доходит.
Ибо нужно обладать огромным оптимизмом, чтобы заявить, что прокуратура и полиция у нас стоят на страже закона.
Другие у них цели.
"Удобный" лозунг вороватые чиновники закинули в народ.
Им можно всё прикрыть и под шумок продолжать воровать. Типа - пока вы там с себя начинаете, мы будем жить для себя.
Что любопытно, он косвенно оправдывает абсолютное бездействие полиции и прокуратуры. Типа - "вы же сами всё это позволяете!" Сами взятки даёте, сами мусор до баков не доносите, сами рыбу браконьерским способом ловите...
И полиция, и прокуратура слегка активизируется только тогда, когда им преступника/нарушителя неравнодушные граждане за ручку приводят. И то, этим гражданам не всегда удаётся дождаться справедливого решения суда. Если дело вообще до суда доходит.
Ибо нужно обладать огромным оптимизмом, чтобы заявить, что прокуратура и полиция у нас стоят на страже закона.
Другие у них цели.
Александр ОЛЕЙНИК: Коррупционные риски
Отправлено: 28.01.24 - 12:32
Цитата:
Тонко
maxsaf:
Сингапурский ген
Сингапурский ген
Тонко
Александр ОЛЕЙНИК: Коррупционные риски
Отправлено: 28.01.24 - 12:34
Цитата:
Оптимисты просто НИКОГДА не сталкивались. Идешь за законом и понимаешь принцип некоего Б. Муссолини "Друзьям всё, остальным - закон!"
Skeptic:
Ибо нужно обладать огромным оптимизмом, чтобы заявить, что прокуратура и полиция у нас стоят на страже закона. Другие у них цели.
Ибо нужно обладать огромным оптимизмом, чтобы заявить, что прокуратура и полиция у нас стоят на страже закона. Другие у них цели.
Оптимисты просто НИКОГДА не сталкивались. Идешь за законом и понимаешь принцип некоего Б. Муссолини "Друзьям всё, остальным - закон!"
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Коррупционные риски
Отправлено: 28.01.24 - 13:51
Цитата:
У автора украли в магазине палку колбасы и надо сажать га 10 лет за это, понятно.
А может дело в хозяине магазина, который из за жадности не нанимает охрану?
Что касается дома, не провоцируй, закрывай его.
И опять же за мешок картошки да, не садят, или пересажать всех?
Что касается в особо крупном, там статья.
У меня братан за микроволновку 4 года дали, три по моему отсидел.
Сейчас я работаю продавцом. Трижды были случаи, когда меня обкрадывали на работе. И трижды залезали в мой дом
У автора украли в магазине палку колбасы и надо сажать га 10 лет за это, понятно.
А может дело в хозяине магазина, который из за жадности не нанимает охрану?
Что касается дома, не провоцируй, закрывай его.
И опять же за мешок картошки да, не садят, или пересажать всех?
Что касается в особо крупном, там статья.
У меня братан за микроволновку 4 года дали, три по моему отсидел.
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Коррупционные риски
Отправлено: 28.01.24 - 13:55
Цитата:
Мужик охранник в 20 лет, молодой и сильный, не смог поддать двум алкашам?
На кой черт ты вообще лезешь не на ту работу, которой ты недостоин?
В 20 лет работать охранником, и прятаться, это как то дико.
Молодой, сильный, здоровый ..
Эх ты..
Мне было около 20 лет.
Мужик охранник в 20 лет, молодой и сильный, не смог поддать двум алкашам?
На кой черт ты вообще лезешь не на ту работу, которой ты недостоин?
В 20 лет работать охранником, и прятаться, это как то дико.
Молодой, сильный, здоровый ..
Эх ты..
Александр ОЛЕЙНИК: Коррупционные риски
Отправлено: 28.01.24 - 14:24
Цитата:
У тебя вынесли все имущество/угнали авто. Может все дело в том, что хозяин жадный и не нанимает охрану?
111:
А может дело в хозяине магазина, который из за жадности не нанимает охрану?
А может дело в хозяине магазина, который из за жадности не нанимает охрану?
У тебя вынесли все имущество/угнали авто. Может все дело в том, что хозяин жадный и не нанимает охрану?
Александр ОЛЕЙНИК: Коррупционные риски
Отправлено: 28.01.24 - 14:27
Цитата:
А ты не путай теплое и мягкое.
Охранник не мент. В его полномочия не входит обязанности рисковать своим здоровьем и нахлобучивать алкашей, тем более зачужое имущество. А если б нахлобучил, его бы и закрыли. Или лошадь судье вести.
111:
Мужик охранник в 20 лет, молодой и сильный, не смог поддать двум алкашам?
Мужик охранник в 20 лет, молодой и сильный, не смог поддать двум алкашам?
А ты не путай теплое и мягкое.
Охранник не мент. В его полномочия не входит обязанности рисковать своим здоровьем и нахлобучивать алкашей, тем более зачужое имущество. А если б нахлобучил, его бы и закрыли. Или лошадь судье вести.
Александр ОЛЕЙНИК: Коррупционные риски
Отправлено: 28.01.24 - 15:24
Цитата:
Ладно сочинять то.
Сам работал сторожем и знал, на что идешь.
Если надо, ты отстаиваешь вверенное тебе имущество.
А иначе бы нигде не было охраны и были бы только камеры.
Ога.
И в супермаркетах и в акиматах и везде.
А что, стащат в супермаркете колбасу или акимате ковер, по камерам же видно кто.
Так что ли?
[Исправлено: 111, 28.01.2024 - 15:24]
Мишаня:
ты не путай теплое и мягкое. Охранник не мент.
ты не путай теплое и мягкое. Охранник не мент.
Ладно сочинять то.
Сам работал сторожем и знал, на что идешь.
Если надо, ты отстаиваешь вверенное тебе имущество.
А иначе бы нигде не было охраны и были бы только камеры.
Ога.
И в супермаркетах и в акиматах и везде.
А что, стащат в супермаркете колбасу или акимате ковер, по камерам же видно кто.
Так что ли?
[Исправлено: 111, 28.01.2024 - 15:24]
Александр ОЛЕЙНИК: Коррупционные риски
Отправлено: 28.01.24 - 15:25
Цитата:
У тех, у кого есть что выносить, оглянись, везде охрана, да, это так.
Консиержек или как их там, нанимают жители, та да, вызывает.
[Исправлено: 111, 28.01.2024 - 15:27]
Мишаня:
тебя вынесли все имущество/угнали авто. Может все дело в том, что хозяин жадный и не нанимает охрану?
тебя вынесли все имущество/угнали авто. Может все дело в том, что хозяин жадный и не нанимает охрану?
У тех, у кого есть что выносить, оглянись, везде охрана, да, это так.
Консиержек или как их там, нанимают жители, та да, вызывает.
[Исправлено: 111, 28.01.2024 - 15:27]
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5626
Александр ОЛЕЙНИК: Коррупционные риски
Отправлено: 28.01.24 - 16:14
Цитата:
Много берут??
Vit:
Без взятки не как
Без взятки не как
Много берут??
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Коррупционные риски
Отправлено: 28.01.24 - 16:15
Цитата:
....Марик поддержу тебя,считаю куда бы не устроился охранником не неправильно сегодня это секьюрити не знаю правильно написал или нет но неважно,факт клади жизнь на плаху разницы нет колбасу охраняешь или на ферме телят.Считаю в законе надо прописать устав охранника ой сикурити встал на пост клади жизнь.
111:
....Марик поддержу тебя,считаю куда бы не устроился охранником не неправильно сегодня это секьюрити не знаю правильно написал или нет но неважно,факт клади жизнь на плаху разницы нет колбасу охраняешь или на ферме телят.Считаю в законе надо прописать устав охранника ой сикурити встал на пост клади жизнь.
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Коррупционные риски
Отправлено: 28.01.24 - 16:20
Цитата:
......и здесь соглашусь,магазин маленький у этого торгоша да и оборот никакой, но найми охранника псть хоть он заработает...
111:
......и здесь соглашусь,магазин маленький у этого торгоша да и оборот никакой, но найми охранника псть хоть он заработает...
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5626
Александр ОЛЕЙНИК: Коррупционные риски
Отправлено: 28.01.24 - 16:25
Цитата:
Пусть и не начинают.
Наш бывший ЕБ - лет двадцать назад принял "Закон о борьбе с коррупции" и ещё хвалился- мол, какой я прогрессивный - одним из первых в СНГ принял такой закон, теперь заживём в справедливом государстве без взяточников и хапуг.
И потом сразу понеслась: - дочки,зятья, брат-сантехник, одноклассники, их дети, сваты, внуки - приватизировали ВСЁ что можно и не можно - билеты, утиль, нефть, газ, руду, цинк, медь, железную дорогу, даже СИГНАЛ о СЕЙСМОУГРОЗЕ - оказывается тоже бл..ь, ( Алекс- извини) приватизировали.
Хорошо, хоть дышим пока БЕСПЛАТНО.
Мишаня:
Не могут определиться, когда начать )
Не могут определиться, когда начать )
Пусть и не начинают.
Наш бывший ЕБ - лет двадцать назад принял "Закон о борьбе с коррупции" и ещё хвалился- мол, какой я прогрессивный - одним из первых в СНГ принял такой закон, теперь заживём в справедливом государстве без взяточников и хапуг.
И потом сразу понеслась: - дочки,зятья, брат-сантехник, одноклассники, их дети, сваты, внуки - приватизировали ВСЁ что можно и не можно - билеты, утиль, нефть, газ, руду, цинк, медь, железную дорогу, даже СИГНАЛ о СЕЙСМОУГРОЗЕ - оказывается тоже бл..ь, ( Алекс- извини) приватизировали.
Хорошо, хоть дышим пока БЕСПЛАТНО.
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Коррупционные риски
Отправлено: 28.01.24 - 16:26
Сейчас я работаю продавцом. Трижды были случаи, когда меня обкрадывали на работе. И трижды залезали в мой дом. Во всех случаях личности преступников были установлены. Был суд. Но никого не посадили и никто не возместил ущерба. Да здравствует наш суд. Самый гуманный суд в мире.
.....да и толку нанимать охрану или ходить и писать заявления,лучше обратится к братве те разберутся по панятиям,тем самым власть сама вынуждает идти к этому противозаконному действию.
.....да и толку нанимать охрану или ходить и писать заявления,лучше обратится к братве те разберутся по панятиям,тем самым власть сама вынуждает идти к этому противозаконному действию.
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