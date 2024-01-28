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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35221
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.01.24 - 16:09
#16021
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А вот сколько общаемся, у украинцев сложный характер, у украинок тем более.
Но это не значит, что их как нацию нужно уничтожать, что и делает российская армия в Украине.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35221
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.01.24 - 16:11
#16022
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Цитата:
ACROS:
Судья хоть - русский

Там русский один Шаман по моему.
Остальные вся смесь бульдога с носорогом.
Просто тему поймали, что русские.
Там уже давно они моннолы или татары 100%..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35221
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.01.24 - 16:12
#16023
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Настоящие русские, это наверно чукчи и буряты.
Как то так.
Кыпшаки были голубоглазые и 300 лет там семя свое садили.
Ну получилось то что получилось, назвали русскими..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13893
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.01.24 - 16:16
#16024
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Цитата:
ACROS:
Цитата:
abaika95:
Мама русская, пензенская. Папа украинец. Болею и переживаю за обе страны. В Украине очень много родствеников, но не со всеми связь осталась. Общаюсь с двумя двоюродными братьями. Один в Киеве другой его родной в Москве. Им ваще тяжело. С московским встречаюсь когда у меня свободнык дни бывают в Москве.
P. S Зеленского ненавижу.
P. S А жена чистая беларуска у детей три крови)

[Исправлено: Vit, 28.01.2024 - 15:24]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14772
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.01.24 - 16:20
#16025
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Цитата:
ACROS:
Недавно прочитал про солдата из Тувы, который в ОДИНОЧКУ пробрался в тыл к украинцам и ОДНИМ ножом ВЫРЕЗАЛ 34 солдат-украинцев и ОСВОБОДИЛ из плена 60 бойцов-чеченцев из ЭЛИТНОГО чеченского отряда и 40 бойцов РУССКОЙ национальности

я тоже недавно читал как в сочи две украинские диверсантки в пансионате для отдыхающих бойцов с сво устроились в столовую и траванули 70 бойцов на смерть))

не верю ни в тувинца-резуна ни в украинских диверсанток)
Цитата:
ACROS:
Судья хоть - русский?? Правозащитники - случайно - не украинцы ??

правозащитники в россии исторически евреи всегда)
но возмущаются кстати тем что азербайджанские подростки всех уже достали русские местные жители
как они там оказались в этом жк среди иранцев и остальных вопрос большой

в Европе окраины городов всегда место жительство арабов, и черных выходцев с африки которые превращают эти районы в гетто, белые еврпоейцы селятся либо в загородных поселках либо в центре города
а в россии же окраины это просто место для бедных
а учитывая что бедных в россии много и русские в итоге селятся в окраинах все вместе с таджиками, и азербайджанцами создавая этническое напряжение
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14772
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.01.24 - 16:22
#16026
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Цитата:
Vit:
Болею и переживаю за обе страны.

Цитата:
Vit:
Зеленского ненавижу.


логично

это как сказать переживаю и за ссср и нацистскую германию так как родственники есть и там и там
но сталина ненавижу!!!
гитлер эе автоматически переходит в разряд обожаемых)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13893
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.01.24 - 16:39
#16027
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