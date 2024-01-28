Цитата:
ACROS:
Недавно прочитал про солдата из Тувы, который в ОДИНОЧКУ пробрался в тыл к украинцам и ОДНИМ ножом ВЫРЕЗАЛ 34 солдат-украинцев и ОСВОБОДИЛ из плена 60 бойцов-чеченцев из ЭЛИТНОГО чеченского отряда и 40 бойцов РУССКОЙ национальности
я тоже недавно читал как в сочи две украинские диверсантки в пансионате для отдыхающих бойцов с сво устроились в столовую и траванули 70 бойцов на смерть))
не верю ни в тувинца-резуна ни в украинских диверсанток)
Цитата:
ACROS:
Судья хоть - русский?? Правозащитники - случайно - не украинцы ??
правозащитники в россии исторически евреи всегда)
но возмущаются кстати тем что азербайджанские подростки всех уже достали русские местные жители
как они там оказались в этом жк среди иранцев и остальных вопрос большой
в Европе окраины городов всегда место жительство арабов, и черных выходцев с африки которые превращают эти районы в гетто, белые еврпоейцы селятся либо в загородных поселках либо в центре города
а в россии же окраины это просто место для бедных
а учитывая что бедных в россии много и русские в итоге селятся в окраинах все вместе с таджиками, и азербайджанцами создавая этническое напряжение