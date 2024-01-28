Отправлено: - 16:20

ACROS:

Недавно прочитал про солдата из Тувы, который в ОДИНОЧКУ пробрался в тыл к украинцам и ОДНИМ ножом ВЫРЕЗАЛ 34 солдат-украинцев и ОСВОБОДИЛ из плена 60 бойцов-чеченцев из ЭЛИТНОГО чеченского отряда и 40 бойцов РУССКОЙ национальности

ACROS:

Судья хоть - русский?? Правозащитники - случайно - не украинцы ??

Цитата:я тоже недавно читал как в сочи две украинские диверсантки в пансионате для отдыхающих бойцов с сво устроились в столовую и траванули 70 бойцов на смерть))не верю ни в тувинца-резуна ни в украинских диверсанток)Цитата:правозащитники в россии исторически евреи всегда)но возмущаются кстати тем что азербайджанские подростки всех уже достали русские местные жителикак они там оказались в этом жк среди иранцев и остальных вопрос большойв Европе окраины городов всегда место жительство арабов, и черных выходцев с африки которые превращают эти районы в гетто, белые еврпоейцы селятся либо в загородных поселках либо в центре городаа в россии же окраины это просто место для бедныха учитывая что бедных в россии много и русские в итоге селятся в окраинах все вместе с таджиками, и азербайджанцами создавая этническое напряжение