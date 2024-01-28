Отправлено: - 13:02

Сыкымы:

е возмутился, что славяне-украинцы убили своих же сограждан славян-украинцев, возвращавшихся из плена в самолёте ИЛ-76

Цитата:Как то странно всё с этим самолётиком. Как сказал израильский военный эксперт военный самолёт летящий в радиусе поражения твоего ЗРК это не просто законная военная цель,это привлекательная военная цель. Россияне сказали что они предупредили украинские власти за 15 минут до вылета самолёта. Как можно за 15 минут довести до командира расчёта ЗРК, что не нужно стрелять по этому самолёту я не знаю.Глупые обвинения с обеих сторон. Это просто война и всего бы этого не случилось если бы этой войны не было,даже в плен бы никто не попадал