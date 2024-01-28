Гога: -----Интересно ,, болото когда - нибудь замерзнет ??
конечно замерзнет. если потратить огромную кучу ресурсов на создание соответствующих условий, заморозить можно хоть что. вопрос в целесообразности трат подобного рода. впрочем возможно это историческое наследие - размены в духе 700 на 200.
Сыкымы: е возмутился, что славяне-украинцы убили своих же сограждан славян-украинцев, возвращавшихся из плена в самолёте ИЛ-76
Как то странно всё с этим самолётиком. Как сказал израильский военный эксперт военный самолёт летящий в радиусе поражения твоего ЗРК это не просто законная военная цель,это привлекательная военная цель. Россияне сказали что они предупредили украинские власти за 15 минут до вылета самолёта. Как можно за 15 минут довести до командира расчёта ЗРК, что не нужно стрелять по этому самолёту я не знаю. Глупые обвинения с обеих сторон. Это просто война и всего бы этого не случилось если бы этой войны не было,даже в плен бы никто не попадал
А мне вот интересно, что думают наши казахстанские патриоты Путина,про очереди в штаб Надеждина? Там никто и не надеется, даже на то, что его не допустят к выборам,но всё равно стоят.Говорят это единственный легальный способ высказать своё отношение к войне, и причём большей частью молодёжь. Что потом этой молодёжи то говорить будете ,когда(если) переедете в Россию?
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