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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35207
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.01.24 - 00:17
#15976
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Хех..
Просто картинка..




[Исправлено: 111, 28.01.2024 - 00:18]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9467
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.01.24 - 00:23
#15977
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---Нумерология ??? Маразм зашкаливает !
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9467
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.01.24 - 00:30
#15978
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Цитата:
Сыкымы:
Расстреливать своих же сограждан, пусть даже возвращающихся из плена... Ну, это не каждому дано

----Это дано только двум ---- Зе и 111
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9467
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.01.24 - 00:33
#15979
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-----Интересно ,, болото когда - нибудь замерзнет ??
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9467
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.01.24 - 00:35
#15980
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----Грушевым заправился ? Волшебная ночь впереди ? Но это не вечно !
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9467
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.01.24 - 00:38
#15981
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Цитата:
111:

------Сказочной тебе ночи

[Исправлено: Гога, 27.01.2024 - 21:39]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21584
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.01.24 - 00:38
#15982
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Цитата:
Гога:
Волшебная ночь впереди ?

Луну пофоткает да спать ляжет. Волшебство только за подарки, а деньги подарочные на суды ушли :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9467
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.01.24 - 00:40
#15983
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Цитата:
maxsaf:
а деньги подарочные

----За шлагбаумы ?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9467
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.01.24 - 00:48
#15984
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---Всё , не то этого , началась волшебная ночь !!! Утром сны узнаем , из болота , что приснились
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
431
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.01.24 - 00:56
#15985
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Цитата:
Гога:
-----Интересно ,, болото когда - нибудь замерзнет ??

конечно замерзнет. если потратить огромную кучу ресурсов на создание соответствующих условий, заморозить можно хоть что. вопрос в целесообразности трат подобного рода.
впрочем возможно это историческое наследие - размены в духе 700 на 200.
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Мишаня
§ Мишаня
(Пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1210
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.01.24 - 11:45
#15986
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Цитата:
111:
Это о том, как Сталин воевал, ни жалея рабочих

Лучше сразу подстелиться. Ну, чтоб не было войны.
У тебя сильная позиция. Убедить всех в мире. Джунгары захотят снова зайти в гости, ты и тогда всех убедишь в необходимости мира?
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Мишаня
§ Мишаня
(Пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1210
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.01.24 - 11:46
#15987
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Цитата:
Карачун:
возможно это историческое наследие - размены в духе 700 на 200

Возможно, это лучше ассимиляции и потери идентичности?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4058
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.01.24 - 13:02
#15988
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Цитата:
Сыкымы:
е возмутился, что славяне-украинцы убили своих же сограждан славян-украинцев, возвращавшихся из плена в самолёте ИЛ-76

Как то странно всё с этим самолётиком. Как сказал израильский военный эксперт военный самолёт летящий в радиусе поражения твоего ЗРК это не просто законная военная цель,это привлекательная военная цель. Россияне сказали что они предупредили украинские власти за 15 минут до вылета самолёта. Как можно за 15 минут довести до командира расчёта ЗРК, что не нужно стрелять по этому самолёту я не знаю.
Глупые обвинения с обеих сторон. Это просто война и всего бы этого не случилось если бы этой войны не было,даже в плен бы никто не попадал
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4058
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.01.24 - 13:04
#15989
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Цитата:
Мишаня:
Лучше сразу подстелиться. Ну, чтоб не было войны.

Так это позиция Максафа, этнического украинца из Канады. Он сразу сказал, что Украине надо было сдаться, чтобы не было жертв, а суверенитет, защита Родины это всё бла ба бла.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4058
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.01.24 - 13:10
#15990
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А мне вот интересно, что думают наши казахстанские патриоты Путина,про очереди в штаб Надеждина? Там никто и не надеется, даже на то, что его не допустят к выборам,но всё равно стоят.Говорят это единственный легальный способ высказать своё отношение к войне, и причём большей частью молодёжь. Что потом этой молодёжи то говорить будете ,когда(если) переедете в Россию?
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