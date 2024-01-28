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≡ Александр ОЛЕЙНИК: Коррупционные риски
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48461
Александр ОЛЕЙНИК: Коррупционные риски
Отправлено: 28.01.24 - 09:59
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Мне было около 20 лет. Устроился работать ночным сторожем в совхозный телятник. Однажды ночью два "гастролера" из соседнего района пробрались в телятник и похитили двух телят. Я был на работе. В то время были веерные отключения электричества. Увидев, как они подсвечивают себе спичкой, выбирая телят, я их окрикнул. Поначалу они испугались, но позже, оценив степень риска, решили, что угрозы им от тщедушного сопляка не будет никакой. Пригрозив избить, если высунусь, закрыли меня в отдельном крыле базы и продолжили свое дело. Но им было невдомек, что у базы три выхода, а не два. Я проследил за ними до машины. Записал номера. А утром сообщил сначала бригадиру, а он уже позвонил в полицию.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13890
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Коррупционные риски
Отправлено: 28.01.24 - 09:59
#1
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Цитата:
Желаешь победить коррупцию? Победи ее в себе.

Один будет давать откаты и выигрывать тендеры, богатеть, отдыхать на собственном острове с кубинской сигарой во рту.
Второй будет пытаться честно победить на тендере и останется с голой попой и ещё подставят и навешают какой нибудь уголовное дело что б не лез со своей мордой куда не надо.
P.S Так что ваша честность в корупционом государстве не кому не нужна. Начинать надо с головы боротся. С того самого судьи что лошадь скушал.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5616
Александр ОЛЕЙНИК: Коррупционные риски
Отправлено: 28.01.24 - 10:49
#2
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Цитата:
Vit:
Начинать надо с головы боротся.


Верной дорогой, идёшь, товарищъ!!!

Когда я говорю, что в нашей стране во всём виноват, Чуб.., пардон экс-президент, мне отвечают- мол это акимы, судьи, прокуроры и прочие - и как он уследит за всеми и за всём.

Рыба ГНИЁТ с головы.

Его, якобы друг Ли Куан Ю ( так по крайней мере он утверждает) с Сингапура, возглавил БЕДНЕЙШУЮ страну без полезных ископаемых, где была ПОВАЛЬНАЯ коррупция и СПЛОШНАЯ бедность, даже воды питьевой не было в стране, и НИКТО из сингапурцев не хотел начинать или с себя или победить её в СЕБЕ.
Теперь это ПРОЦВЕТАЮЩЕЕ осударство - куда ВСЕ стремятся попасть ЖИТЬ и РАБОТАТЬ.

Такой же народ и у нас, один в один - БЕСТОЛКУ взывать к совести, когда ВСЕ вокруг, начиная не только с с сельского акимчика , но и с простого карапаим жителя и до самого верха, только и думают: - как охватит кусочек и притом бесплатно и БЕЗНАКАЗАНО - государственного пирога.

Вывод: - нами тоже должен руководить, примерно такой же товарищь Ю, сами мы из этой ямы - НЕ ВЫБЕРЕМСЯ.

[Исправлено: ACROS, 28.01.2024 - 10:58]
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Мишаня
§ Мишаня
(Пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1210
Александр ОЛЕЙНИК: Коррупционные риски
Отправлено: 28.01.24 - 11:23
#3
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Цитата:
ACROS:
Вывод: - нами тоже должен руководить, примерно такой же товарищь Ю, сами мы из этой ямы - НЕ ВЫБЕРЕМСЯ.

Соглашусь в выводом. Но там менталитет несколько другой.
Так что жить придется "как есть". Иногда констатирую факт бесполезности публикаций, обсуждаемых на кухне электоратом.
"А Васька слушает, да ест"
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Мишаня
§ Мишаня
(Пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1210
Александр ОЛЕЙНИК: Коррупционные риски
Отправлено: 28.01.24 - 11:24
#4
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Цитата:
Vit:
Начинать надо с головы боротся. С того самого судьи что лошадь скушал.

И все же - с головы и его команды!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4058
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Коррупционные риски
Отправлено: 28.01.24 - 11:29
#5
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Цитата:
ACROS:
куда ВСЕ стремятся попасть ЖИТЬ и РАБОТАТЬ.

Это спорный вопрос! Уровень жизни конечно прекрасный, но по количеству несвободы для граждан Сингапур может посоперничать с Северной Кореей. Кстати есть всего две страны в мире где законодательно запрещено плевать на улице.Это Сингапур и Казахстан. Если ты едешь с работы один в машине , тебя могут оштрафовать , штраф за выброшенную бумажку на улице достигает нескольких тысяч долларов,дисциплинирует конечно.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4058
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Коррупционные риски
Отправлено: 28.01.24 - 11:30
#6
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Как вам в деревне проще жить, так и мне проще в коррупционном государстве, чем в зарегулированном.
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Мишаня
§ Мишаня
(Пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1210
Александр ОЛЕЙНИК: Коррупционные риски
Отправлено: 28.01.24 - 11:33
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Кстати есть всего две страны в мире где законодательно запрещено плевать на улице.Это Сингапур и Казахстан

Вот, сделан огромный шаг в направлении идентичности с Сингапуром! Сколько штраф в Казахстане, и много ли принесено в доход бюджета РК?
И да, это огромная несвобода!
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Мишаня
§ Мишаня
(Пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1210
Александр ОЛЕЙНИК: Коррупционные риски
Отправлено: 28.01.24 - 11:35
#8
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Цитата:
saba:
Как вам в деревне проще жить, так и мне проще в коррупционном государстве, чем в зарегулированном

Любишь плевать на улице и ездить один в авто? Понимаю!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5616
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Коррупционные риски
Отправлено: 28.01.24 - 11:38
#9
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Цитата:
saba:
есть всего две страны в мире где законодательно запрещено плевать на улице.Это Сингапур и Казахстан.


Неужели и у нас плевать запрещено??
Тогда просто понаблюдайте за выходящими с автобусов мужчин: - обязательный плевок.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5616
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Коррупционные риски
Отправлено: 28.01.24 - 11:48
#10
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Цитата:
Мишаня:
бесполезности публикаций, обсуждаемых на кухне электоратом.


Скучно живём,господа !! (к/ф "Раба любви")

Или : - ",,делать было НЕЧЕГО, делать было НЕКОМУ,,"
Ка то надо же РАЗНООБРАЗИТЬ свою жизнь.

Цитата:
saba:
мне проще в коррупционном государстве, чем в зарегулированном.


Мне тоже: - привычно и комфортно, очевидно потому что ДРУГОЙ не знаем: - может стоит попробовать и как автор - победить в себе коррупцию.
Надо же когда то начинать, не дожидаясь нашего доморощенного Ли Куана - давайте завтра с понедельника начнём или с 1 февраля, нет лучше с Нового года.
Как у барона фон Мюнгхаузена по расписанию : - завтра - битва с драконом, послезавтра - полёт на Луну и так далее.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4058
Александр ОЛЕЙНИК: Коррупционные риски
Отправлено: 28.01.24 - 11:48
#11
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Цитата:
ACROS:
Неужели и у нас плевать запрещено??

Отстали от жизни за плевок-штраф, сумму не помню.
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Мишаня
§ Мишаня
(Пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1210
Александр ОЛЕЙНИК: Коррупционные риски
Отправлено: 28.01.24 - 11:53
#12
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Цитата:
ACROS:
привычно и комфортно, очевидно потому что ДРУГОЙ не знаем: - может стоит попробовать и как автор - победить в себе коррупцию

Главное на пути к цели не убедить себя, что "будет хуже"!
Цитата:
ACROS:
давайте завтра с понедельника начнём или с 1 февраля, нет лучше с Нового года.

Замечательный сарказм! Но из жизни.
В РФ Закон по борьбе с коррупцией принимают 20+ лет. Не могут определиться, когда начать )))
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13890
Александр ОЛЕЙНИК: Коррупционные риски
Отправлено: 28.01.24 - 12:06
#13
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Цитата:
ACROS: Надо же когда то начинать, не дожидаясь нашего доморощенного Ли Куана - давайте завтра с понедельника
Неа с понедельника у меня не получится. Завтра важный день. Транспортный контроль. Без взятки не как))) давайте перенесём на другой день :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21584
Александр ОЛЕЙНИК: Коррупционные риски
Отправлено: 28.01.24 - 12:12
#14
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Цитата:
Мишаня:
Но там менталитет несколько другой

Сингапурский ген :lol:
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