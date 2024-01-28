Отправлено: - 10:49

Vit:

Начинать надо с головы боротся.

[Исправлено: ACROS, 28.01.2024 - 10:58]

Цитата:Верной дорогой, идёшь, товарищъ!!!Когда я говорю, что в нашей стране во всём виноват, Чуб.., пардон экс-президент, мне отвечают- мол это акимы, судьи, прокуроры и прочие - и как он уследит за всеми и за всём.Рыба ГНИЁТ с головы.Его, якобы друг Ли Куан Ю ( так по крайней мере он утверждает) с Сингапура, возглавил БЕДНЕЙШУЮ страну без полезных ископаемых, где была ПОВАЛЬНАЯ коррупция и СПЛОШНАЯ бедность, даже воды питьевой не было в стране, и НИКТО из сингапурцев не хотел начинать или с себя или победить её в СЕБЕ.Теперь это ПРОЦВЕТАЮЩЕЕ осударство - куда ВСЕ стремятся попасть ЖИТЬ и РАБОТАТЬ.Такой же народ и у нас, один в один - БЕСТОЛКУ взывать к совести, когда ВСЕ вокруг, начиная не только с с сельского акимчика , но и с простого карапаим жителя и до самого верха, только и думают: - как охватит кусочек и притом бесплатно и БЕЗНАКАЗАНО - государственного пирога.Вывод: - нами тоже должен руководить, примерно такой же товарищь Ю, сами мы из этой ямы - НЕ ВЫБЕРЕМСЯ.