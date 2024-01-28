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Александр ОЛЕЙНИК: Коррупционные риски
Александр ОЛЕЙНИК: Коррупционные риски
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Я робот(Пользователи)
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- 48461
Александр ОЛЕЙНИК: Коррупционные риски
Отправлено: 28.01.24 - 09:59
Мне было около 20 лет. Устроился работать ночным сторожем в совхозный телятник. Однажды ночью два "гастролера" из соседнего района пробрались в телятник и похитили двух телят. Я был на работе. В то время были веерные отключения электричества. Увидев, как они подсвечивают себе спичкой, выбирая телят, я их окрикнул. Поначалу они испугались, но позже, оценив степень риска, решили, что угрозы им от тщедушного сопляка не будет никакой. Пригрозив избить, если высунусь, закрыли меня в отдельном крыле базы и продолжили свое дело. Но им было невдомек, что у базы три выхода, а не два. Я проследил за ними до машины. Записал номера. А утром сообщил сначала бригадиру, а он уже позвонил в полицию.
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Re: Александр ОЛЕЙНИК: Коррупционные риски
Отправлено: 28.01.24 - 09:59
Цитата:
Один будет давать откаты и выигрывать тендеры, богатеть, отдыхать на собственном острове с кубинской сигарой во рту.
Второй будет пытаться честно победить на тендере и останется с голой попой и ещё подставят и навешают какой нибудь уголовное дело что б не лез со своей мордой куда не надо.
P.S Так что ваша честность в корупционом государстве не кому не нужна. Начинать надо с головы боротся. С того самого судьи что лошадь скушал.
Желаешь победить коррупцию? Победи ее в себе.
Один будет давать откаты и выигрывать тендеры, богатеть, отдыхать на собственном острове с кубинской сигарой во рту.
Второй будет пытаться честно победить на тендере и останется с голой попой и ещё подставят и навешают какой нибудь уголовное дело что б не лез со своей мордой куда не надо.
P.S Так что ваша честность в корупционом государстве не кому не нужна. Начинать надо с головы боротся. С того самого судьи что лошадь скушал.
Александр ОЛЕЙНИК: Коррупционные риски
Отправлено: 28.01.24 - 10:49
Цитата:
Верной дорогой, идёшь, товарищъ!!!
Когда я говорю, что в нашей стране во всём виноват, Чуб.., пардон экс-президент, мне отвечают- мол это акимы, судьи, прокуроры и прочие - и как он уследит за всеми и за всём.
Рыба ГНИЁТ с головы.
Его, якобы друг Ли Куан Ю ( так по крайней мере он утверждает) с Сингапура, возглавил БЕДНЕЙШУЮ страну без полезных ископаемых, где была ПОВАЛЬНАЯ коррупция и СПЛОШНАЯ бедность, даже воды питьевой не было в стране, и НИКТО из сингапурцев не хотел начинать или с себя или победить её в СЕБЕ.
Теперь это ПРОЦВЕТАЮЩЕЕ осударство - куда ВСЕ стремятся попасть ЖИТЬ и РАБОТАТЬ.
Такой же народ и у нас, один в один - БЕСТОЛКУ взывать к совести, когда ВСЕ вокруг, начиная не только с с сельского акимчика , но и с простого карапаим жителя и до самого верха, только и думают: - как охватит кусочек и притом бесплатно и БЕЗНАКАЗАНО - государственного пирога.
Вывод: - нами тоже должен руководить, примерно такой же товарищь Ю, сами мы из этой ямы - НЕ ВЫБЕРЕМСЯ.
[Исправлено: ACROS, 28.01.2024 - 10:58]
Vit:
Начинать надо с головы боротся.
Начинать надо с головы боротся.
Верной дорогой, идёшь, товарищъ!!!
Когда я говорю, что в нашей стране во всём виноват, Чуб.., пардон экс-президент, мне отвечают- мол это акимы, судьи, прокуроры и прочие - и как он уследит за всеми и за всём.
Рыба ГНИЁТ с головы.
Его, якобы друг Ли Куан Ю ( так по крайней мере он утверждает) с Сингапура, возглавил БЕДНЕЙШУЮ страну без полезных ископаемых, где была ПОВАЛЬНАЯ коррупция и СПЛОШНАЯ бедность, даже воды питьевой не было в стране, и НИКТО из сингапурцев не хотел начинать или с себя или победить её в СЕБЕ.
Теперь это ПРОЦВЕТАЮЩЕЕ осударство - куда ВСЕ стремятся попасть ЖИТЬ и РАБОТАТЬ.
Такой же народ и у нас, один в один - БЕСТОЛКУ взывать к совести, когда ВСЕ вокруг, начиная не только с с сельского акимчика , но и с простого карапаим жителя и до самого верха, только и думают: - как охватит кусочек и притом бесплатно и БЕЗНАКАЗАНО - государственного пирога.
Вывод: - нами тоже должен руководить, примерно такой же товарищь Ю, сами мы из этой ямы - НЕ ВЫБЕРЕМСЯ.
[Исправлено: ACROS, 28.01.2024 - 10:58]
Александр ОЛЕЙНИК: Коррупционные риски
Отправлено: 28.01.24 - 11:23
Цитата:
Соглашусь в выводом. Но там менталитет несколько другой.
Так что жить придется "как есть". Иногда констатирую факт бесполезности публикаций, обсуждаемых на кухне электоратом.
"А Васька слушает, да ест"
ACROS:
Вывод: - нами тоже должен руководить, примерно такой же товарищь Ю, сами мы из этой ямы - НЕ ВЫБЕРЕМСЯ.
Вывод: - нами тоже должен руководить, примерно такой же товарищь Ю, сами мы из этой ямы - НЕ ВЫБЕРЕМСЯ.
Соглашусь в выводом. Но там менталитет несколько другой.
Так что жить придется "как есть". Иногда констатирую факт бесполезности публикаций, обсуждаемых на кухне электоратом.
"А Васька слушает, да ест"
Александр ОЛЕЙНИК: Коррупционные риски
Отправлено: 28.01.24 - 11:24
Цитата:
И все же - с головы и его команды!
Vit:
Начинать надо с головы боротся. С того самого судьи что лошадь скушал.
Начинать надо с головы боротся. С того самого судьи что лошадь скушал.
И все же - с головы и его команды!
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Коррупционные риски
Отправлено: 28.01.24 - 11:29
Цитата:
Это спорный вопрос! Уровень жизни конечно прекрасный, но по количеству несвободы для граждан Сингапур может посоперничать с Северной Кореей. Кстати есть всего две страны в мире где законодательно запрещено плевать на улице.Это Сингапур и Казахстан. Если ты едешь с работы один в машине , тебя могут оштрафовать , штраф за выброшенную бумажку на улице достигает нескольких тысяч долларов,дисциплинирует конечно.
ACROS:
куда ВСЕ стремятся попасть ЖИТЬ и РАБОТАТЬ.
куда ВСЕ стремятся попасть ЖИТЬ и РАБОТАТЬ.
Это спорный вопрос! Уровень жизни конечно прекрасный, но по количеству несвободы для граждан Сингапур может посоперничать с Северной Кореей. Кстати есть всего две страны в мире где законодательно запрещено плевать на улице.Это Сингапур и Казахстан. Если ты едешь с работы один в машине , тебя могут оштрафовать , штраф за выброшенную бумажку на улице достигает нескольких тысяч долларов,дисциплинирует конечно.
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Коррупционные риски
Отправлено: 28.01.24 - 11:30
Как вам в деревне проще жить, так и мне проще в коррупционном государстве, чем в зарегулированном.
Александр ОЛЕЙНИК: Коррупционные риски
Отправлено: 28.01.24 - 11:33
Цитата:
Вот, сделан огромный шаг в направлении идентичности с Сингапуром! Сколько штраф в Казахстане, и много ли принесено в доход бюджета РК?
И да, это огромная несвобода!
saba:
Кстати есть всего две страны в мире где законодательно запрещено плевать на улице.Это Сингапур и Казахстан
Кстати есть всего две страны в мире где законодательно запрещено плевать на улице.Это Сингапур и Казахстан
Вот, сделан огромный шаг в направлении идентичности с Сингапуром! Сколько штраф в Казахстане, и много ли принесено в доход бюджета РК?
И да, это огромная несвобода!
Александр ОЛЕЙНИК: Коррупционные риски
Отправлено: 28.01.24 - 11:35
Цитата:
Любишь плевать на улице и ездить один в авто? Понимаю!
saba:
Как вам в деревне проще жить, так и мне проще в коррупционном государстве, чем в зарегулированном
Как вам в деревне проще жить, так и мне проще в коррупционном государстве, чем в зарегулированном
Любишь плевать на улице и ездить один в авто? Понимаю!
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Коррупционные риски
Отправлено: 28.01.24 - 11:38
Цитата:
Неужели и у нас плевать запрещено??
Тогда просто понаблюдайте за выходящими с автобусов мужчин: - обязательный плевок.
saba:
есть всего две страны в мире где законодательно запрещено плевать на улице.Это Сингапур и Казахстан.
есть всего две страны в мире где законодательно запрещено плевать на улице.Это Сингапур и Казахстан.
Неужели и у нас плевать запрещено??
Тогда просто понаблюдайте за выходящими с автобусов мужчин: - обязательный плевок.
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Коррупционные риски
Отправлено: 28.01.24 - 11:48
Цитата:
Скучно живём,господа !! (к/ф "Раба любви")
Или : - ",,делать было НЕЧЕГО, делать было НЕКОМУ,,"
Ка то надо же РАЗНООБРАЗИТЬ свою жизнь.
Цитата:
Мне тоже: - привычно и комфортно, очевидно потому что ДРУГОЙ не знаем: - может стоит попробовать и как автор - победить в себе коррупцию.
Надо же когда то начинать, не дожидаясь нашего доморощенного Ли Куана - давайте завтра с понедельника начнём или с 1 февраля, нет лучше с Нового года.
Как у барона фон Мюнгхаузена по расписанию : - завтра - битва с драконом, послезавтра - полёт на Луну и так далее.
Мишаня:
бесполезности публикаций, обсуждаемых на кухне электоратом.
бесполезности публикаций, обсуждаемых на кухне электоратом.
Скучно живём,господа !! (к/ф "Раба любви")
Или : - ",,делать было НЕЧЕГО, делать было НЕКОМУ,,"
Ка то надо же РАЗНООБРАЗИТЬ свою жизнь.
Цитата:
saba:
мне проще в коррупционном государстве, чем в зарегулированном.
мне проще в коррупционном государстве, чем в зарегулированном.
Мне тоже: - привычно и комфортно, очевидно потому что ДРУГОЙ не знаем: - может стоит попробовать и как автор - победить в себе коррупцию.
Надо же когда то начинать, не дожидаясь нашего доморощенного Ли Куана - давайте завтра с понедельника начнём или с 1 февраля, нет лучше с Нового года.
Как у барона фон Мюнгхаузена по расписанию : - завтра - битва с драконом, послезавтра - полёт на Луну и так далее.
Александр ОЛЕЙНИК: Коррупционные риски
Отправлено: 28.01.24 - 11:48
Цитата:
Отстали от жизни за плевок-штраф, сумму не помню.
ACROS:
Неужели и у нас плевать запрещено??
Неужели и у нас плевать запрещено??
Отстали от жизни за плевок-штраф, сумму не помню.
Александр ОЛЕЙНИК: Коррупционные риски
Отправлено: 28.01.24 - 11:53
Цитата:
Главное на пути к цели не убедить себя, что "будет хуже"!
Цитата:
Замечательный сарказм! Но из жизни.
В РФ Закон по борьбе с коррупцией принимают 20+ лет. Не могут определиться, когда начать )))
ACROS:
привычно и комфортно, очевидно потому что ДРУГОЙ не знаем: - может стоит попробовать и как автор - победить в себе коррупцию
привычно и комфортно, очевидно потому что ДРУГОЙ не знаем: - может стоит попробовать и как автор - победить в себе коррупцию
Главное на пути к цели не убедить себя, что "будет хуже"!
Цитата:
ACROS:
давайте завтра с понедельника начнём или с 1 февраля, нет лучше с Нового года.
давайте завтра с понедельника начнём или с 1 февраля, нет лучше с Нового года.
Замечательный сарказм! Но из жизни.
В РФ Закон по борьбе с коррупцией принимают 20+ лет. Не могут определиться, когда начать )))
Александр ОЛЕЙНИК: Коррупционные риски
Отправлено: 28.01.24 - 12:06
Цитата:
ACROS: Надо же когда то начинать, не дожидаясь нашего доморощенного Ли Куана - давайте завтра с понедельникаНеа с понедельника у меня не получится. Завтра важный день. Транспортный контроль. Без взятки не как))) давайте перенесём на другой день
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 21584
Александр ОЛЕЙНИК: Коррупционные риски
Отправлено: 28.01.24 - 12:12
Цитата:
Сингапурский ген
Мишаня:
Но там менталитет несколько другой
Но там менталитет несколько другой
Сингапурский ген
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