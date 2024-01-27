Отправлено: - 21:59

Эту индустриальную зону мы будем расширять. И вокруг малый и средний бизнес еще будет развиваться. Для малых индустриальных зон мы подготовили программу.

Цитата:Планы конечно грандиозные, а железную дорогу они будут расширять для этого? Контейнер от Китайской границы например в Кустанай едет почти месяц, потом здесь его на тупик ставят больше недели. Какой может быть сухой порт в таких условиях?Кстати о расширении индустриальных зон, уважаемая редакция, в следующую показуху задайте им пожалуйста вопрос о том как развивается индустриальная зона на месте "отжатого" автозавода в Усть-Каменогорске, сколько рабочих мест создано, сколько продукции произведено?? Нигде об этом ничего не рассказывают, может НГ удастся что-то выяснить. Вдруг там всё процветает благодаря правительству после смены хозяина и нужно ехать туда на заработки?!