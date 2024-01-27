"Аким обратился к нам с просьбой о помощи" - Зачем Алихан Смаилов приезжал в Костанай и при чем тут завод по утилизации сельхоз техники?
Отправлено: 27.01.24 - 15:28
26 января премьер-министр Алихан СМАИЛОВ посетил с рабочим визитом Костанай. Зачем он приезжал? В программе визита главы кабмина нет традиционной для визита больших чиновников встречи с населением, зато есть поездки - в промзону на строительную площадку завода KIA, на новую линию по производству автомобилей в ТОО "Сарыаркаавтопром". Читать новость
езюмируя, для большинства горожан визит второго человека в стране не стал событием и вызвал лишь пару эмоций:
- Уахаха, а я то думаю, что это вдруг снегоуборочная техника вчера, как с ума посходила в городе, - пишет в комментариях Instagram "Нашей газеты" пользователь @_gul_da_na_kz_. - Вот оно что оказывается. Ну, спасибо премьеру, хоть какая-то польза от вас.
- Так вот почему в Заречном 3 дня улицу Юбилейную, чуть ли не каждые пол часа чистят и все лампочки на столбах заменили! - добавляет пользователь @irishka3009.sss. - Ну пусть почаще к нам заглядывает, мы только рады. Хорошо бы, чтобы он еженедельно приезжал....
Было много и таких комментариев:
- Открыть очередной "пустой завод", - отмечает пользователь @shnara_zhalmukhamedova. - Помнится приезжали до него тоже что-то открывать.
Наш премьер не умеет разговаривать на разговорном языке, на любом! Умеете только на чиновничьем, поэтому уклоняется от встреч с населением, почти не даёт интервью, наверное запирается в кабинете с такими же как он чиновниками и отводит душу. Болтают там на своём чиновничьем, птичьем языке и что самое интересное они друг друга ПОНИМАЮТ! На таком же языке чирикает самозабвенно министр здравоохранения, тяжело бУхает министр внутренних дел, что то шепелявит министр с/х
Вы не пытались прорвать оцепление и спросить премьера зачем он подписал указ о переводе времени, он что географию в школе не изучал? Вам был прямо подарок с небес. А то вы все время мелко плаваете, обвиняя только местных тарановских.
Цитата://Алихан Асханович приехал и сам проинспектировал.//
Когда так говорят о чиновниках посетивших какой либо регион, у меня всегда вопрос: -Он понимает ЧТО НИБУДЬ в этих процессах, тем более БУХГАЛТЕР всю жизнь посвятивший цифрам и авторучке?? Для этого есть профильные министерства. Очевидно цель визита совсем другая, а посещение площадок - это так - антураж.
Реплики здесь неуместны! Приезжают Премьеры по делам, а не для прессы! Поэтому не надо гадать, зачем приезжал и что будет с заводами, людьми! Вы все вместе все равно ничего не решите! Самое главное: нужно открывать в области свои заводы, чтобы были деньги, чтобы самим не быть сырьевой республикой! Ведь может статься, что не будет нефти и газа в стране, за счет которого существует бюджет, то как будут выживать наши потомки? Завод Киа ставят на севере, чтобы меньше платить налогов при продаже в другие страны! Ведь могли построить завод на юге, но коррупция и жажда денег не даст развиться автопрому! Наша область аграрная и кормит страну, а бухгалтер знает, сколько и кому дать денег, чтобы не растащили бюджетные деньги! Так что Премьер Министр делает все правильно!
Эту индустриальную зону мы будем расширять. И вокруг малый и средний бизнес еще будет развиваться. Для малых индустриальных зон мы подготовили программу.
Планы конечно грандиозные, а железную дорогу они будут расширять для этого? Контейнер от Китайской границы например в Кустанай едет почти месяц, потом здесь его на тупик ставят больше недели. Какой может быть сухой порт в таких условиях? Кстати о расширении индустриальных зон, уважаемая редакция, в следующую показуху задайте им пожалуйста вопрос о том как развивается индустриальная зона на месте "отжатого" автозавода в Усть-Каменогорске, сколько рабочих мест создано, сколько продукции произведено?? Нигде об этом ничего не рассказывают, может НГ удастся что-то выяснить. Вдруг там всё процветает благодаря правительству после смены хозяина и нужно ехать туда на заработки?!
Вот такой парадокс, с годами на железке не прогресс, а регресс. С 12-13 года только хуже в этих вопросах... А они тут планы строят. Конечно эти "заводы" теперь в приоритете, а что другим бизнесменам делать кроме, как нести убытки из-за железки!?
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