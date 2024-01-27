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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4049
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.24 - 20:20
#15961
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Цитата:
abaika95:
че там гитлер во второй части написал?

Не читал, но осуждаю, кажется так говорится.Нет правда ни первого, ни второго. Ницше читал, но ничего не понял.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4049
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.24 - 20:28
#15962
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Цитата:
Vit:
Ржевский мемориал.

Я убит подо Ржевом,
В безыменном болоте,В пятой роте, на левом,
При жестоком налете.
Твардовский.
Одна из самых жестоких побед Красной армии в Великой отечественной войне. Лет 5-6 назад дальние родственники ездили своего деда в какую то деревню почтить. Погиб там и был захоронен в братской могиле. Потери Красной Армии более 700000 человек, у немцев около 200000

[Исправлено: saba, 27.01.2024 - 20:37]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13886
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.24 - 21:51
#15963
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Цитата:
saba:
Я наверно в прошлой жизни был солдатом в ВОВ. Мне всё интересно про войну, кинофильмы, сериалы. Памятники. Был на 9 мая в Мамаев курган. Там ваще крутяк.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35200
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.24 - 21:54
#15964
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Цитата:
saba:
Потери Красной Армии более 700000 человек, у немцев около 200000

Это о том, как Сталин воевал, ни жалея рабочих и крестьян, отправляя конницы на танки.
Как и воюет сегодня Безумец, относясь к народу как к скоту к своему, не говоря о братском народе, о русских, которые защищают свой дом от русских..
Парадокс.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13886
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.24 - 21:56
#15965
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Цитата:
saba:
Да и вот летом в концлагере Освенцим в Польше был. Фотки скидывал. Я на велике в выходной проехал что б посмотреть км 20 в одну сторону. Вот мне интереснно всё. Когда другие в это время на отдыхе бухают)) вот такой я сумасшедший) :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9459
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.24 - 22:04
#15966
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Цитата:
111:
Парадокс.

-----Великий ты наш аналитик ! :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9459
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.24 - 22:12
#15967
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------------------Интересно , что ещё тут будет после грушевого ?
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1898
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.24 - 22:17
#15968
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Цитата:
111:
В 46 лет, управлять одной из сильнейших армий мира

Отправлять своих военкомов собирать оставшуюся молодёжь на "могилизацию" - это называется "управлять одной из сильнейших армий"? Ну-ну... :lol: 8-) :-o
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21582
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.24 - 22:34
#15969
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Цитата:
Гога:
что ещё тут будет после грушевого ?

Он чё, до сих пор отмечает сбитый Ил76?
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1898
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.24 - 22:58
#15970
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Цитата:
111:
В 46 лет, управлять одной из сильнейших армий мира.. Крошить самолетики врага как сидоровых коз..

Расстреливать своих же сограждан, пусть даже возвращающихся из плена... Ну, это не каждому дано

Цитата:
111:
Да, у нас большинство против того, чтобы славяне убивали славян


Да, когда славяне-русские воюют против фашистского правительства за права славян-русских на Украине, это "большинство" против. Только ни один из этого "большинства" не возмутился, что славяне-украинцы убили своих же сограждан славян-украинцев, возвращавшихся из плена в самолёте ИЛ-76. Ты же про этот "самолётик" писал? Радовался, что крушили... как "сидоровых коз"
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1898
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.24 - 23:02
#15971
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Цитата:
111:
Первым делом как говорится, самолеты..

Ляпнул, не подумавши... А исправлять побоялся. Знает, что интернет ВСЁ помнит :lol: 8-) :-o
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21582
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.24 - 23:04
#15972
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Цитата:
Сыкымы:
Ты же про этот "самолётик" писал? Радовался, что крушили...

Конечно про этот. А теперь он засухарился, молчит.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21582
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.24 - 23:20
#15973
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Цитата:
Сыкымы:
Ляпнул, не подумавши...

Так а когда думать? Времени то совсем нет свободного. Сначала надо луну сфотографировать, потом сладкий сон до обеда после волшебной ночи, далее суд, потом жене помочь пакеты донести мысленно, потом второй суд, а ещё в стиралку воды натаскать - так и день проходит. Некогда думать :lol:
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1898
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.24 - 23:24
#15974
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Цитата:
111:
Блин, война добралась и до географического соседства, в Оренбурге ВСУ начали взрывать фекальные станции, и все погружается в фекалии.. Вот это война блин..

Вот это прям твоя тема. В Киеве нырнул - в Оренбурге вынырнул
:lol: 8-) :-o
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1898
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.24 - 23:39
#15975
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ТСН


Цитата:
111:

Ой, а ты и не заметил

[Исправлено: Сыкымы, 27.01.2024 - 23:42]
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