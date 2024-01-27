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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4049
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.24 - 20:20
Цитата:
Не читал, но осуждаю, кажется так говорится.Нет правда ни первого, ни второго. Ницше читал, но ничего не понял.
abaika95:
че там гитлер во второй части написал?
че там гитлер во второй части написал?
Не читал, но осуждаю, кажется так говорится.Нет правда ни первого, ни второго. Ницше читал, но ничего не понял.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4049
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.24 - 20:28
Цитата:
Я убит подо Ржевом,
В безыменном болоте,В пятой роте, на левом,
При жестоком налете.
Твардовский.
Одна из самых жестоких побед Красной армии в Великой отечественной войне. Лет 5-6 назад дальние родственники ездили своего деда в какую то деревню почтить. Погиб там и был захоронен в братской могиле. Потери Красной Армии более 700000 человек, у немцев около 200000
[Исправлено: saba, 27.01.2024 - 20:37]
Vit:
Ржевский мемориал.
Ржевский мемориал.
Я убит подо Ржевом,
В безыменном болоте,В пятой роте, на левом,
При жестоком налете.
Твардовский.
Одна из самых жестоких побед Красной армии в Великой отечественной войне. Лет 5-6 назад дальние родственники ездили своего деда в какую то деревню почтить. Погиб там и был захоронен в братской могиле. Потери Красной Армии более 700000 человек, у немцев около 200000
[Исправлено: saba, 27.01.2024 - 20:37]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.24 - 21:51
Цитата:
saba:Я наверно в прошлой жизни был солдатом в ВОВ. Мне всё интересно про войну, кинофильмы, сериалы. Памятники. Был на 9 мая в Мамаев курган. Там ваще крутяк.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 35200
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.24 - 21:54
Цитата:
Это о том, как Сталин воевал, ни жалея рабочих и крестьян, отправляя конницы на танки.
Как и воюет сегодня Безумец, относясь к народу как к скоту к своему, не говоря о братском народе, о русских, которые защищают свой дом от русских..
Парадокс.
saba:
Потери Красной Армии более 700000 человек, у немцев около 200000
Потери Красной Армии более 700000 человек, у немцев около 200000
Это о том, как Сталин воевал, ни жалея рабочих и крестьян, отправляя конницы на танки.
Как и воюет сегодня Безумец, относясь к народу как к скоту к своему, не говоря о братском народе, о русских, которые защищают свой дом от русских..
Парадокс.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.24 - 21:56
Цитата:
saba:Да и вот летом в концлагере Освенцим в Польше был. Фотки скидывал. Я на велике в выходной проехал что б посмотреть км 20 в одну сторону. Вот мне интереснно всё. Когда другие в это время на отдыхе бухают)) вот такой я сумасшедший)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.24 - 22:04
Цитата:
-----Великий ты наш аналитик !
111:
Парадокс.
Парадокс.
-----Великий ты наш аналитик !
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.24 - 22:12
------------------Интересно , что ещё тут будет после грушевого ?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.24 - 22:17
Цитата:
Отправлять своих военкомов собирать оставшуюся молодёжь на "могилизацию" - это называется "управлять одной из сильнейших армий"? Ну-ну...
111:
В 46 лет, управлять одной из сильнейших армий мира
В 46 лет, управлять одной из сильнейших армий мира
Отправлять своих военкомов собирать оставшуюся молодёжь на "могилизацию" - это называется "управлять одной из сильнейших армий"? Ну-ну...
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.24 - 22:34
Цитата:
Он чё, до сих пор отмечает сбитый Ил76?
Гога:
что ещё тут будет после грушевого ?
что ещё тут будет после грушевого ?
Он чё, до сих пор отмечает сбитый Ил76?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.24 - 22:58
Цитата:
Расстреливать своих же сограждан, пусть даже возвращающихся из плена... Ну, это не каждому дано
Цитата:
Да, когда славяне-русские воюют против фашистского правительства за права славян-русских на Украине, это "большинство" против. Только ни один из этого "большинства" не возмутился, что славяне-украинцы убили своих же сограждан славян-украинцев, возвращавшихся из плена в самолёте ИЛ-76. Ты же про этот "самолётик" писал? Радовался, что крушили... как "сидоровых коз"
111:
В 46 лет, управлять одной из сильнейших армий мира.. Крошить самолетики врага как сидоровых коз..
В 46 лет, управлять одной из сильнейших армий мира.. Крошить самолетики врага как сидоровых коз..
Расстреливать своих же сограждан, пусть даже возвращающихся из плена... Ну, это не каждому дано
Цитата:
111:
Да, у нас большинство против того, чтобы славяне убивали славян
Да, у нас большинство против того, чтобы славяне убивали славян
Да, когда славяне-русские воюют против фашистского правительства за права славян-русских на Украине, это "большинство" против. Только ни один из этого "большинства" не возмутился, что славяне-украинцы убили своих же сограждан славян-украинцев, возвращавшихся из плена в самолёте ИЛ-76. Ты же про этот "самолётик" писал? Радовался, что крушили... как "сидоровых коз"
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.24 - 23:02
Цитата:
Ляпнул, не подумавши... А исправлять побоялся. Знает, что интернет ВСЁ помнит
111:
Первым делом как говорится, самолеты..
Первым делом как говорится, самолеты..
Ляпнул, не подумавши... А исправлять побоялся. Знает, что интернет ВСЁ помнит
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.24 - 23:04
Цитата:
Конечно про этот. А теперь он засухарился, молчит.
Сыкымы:
Ты же про этот "самолётик" писал? Радовался, что крушили...
Ты же про этот "самолётик" писал? Радовался, что крушили...
Конечно про этот. А теперь он засухарился, молчит.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.24 - 23:20
Цитата:
Так а когда думать? Времени то совсем нет свободного. Сначала надо луну сфотографировать, потом сладкий сон до обеда после волшебной ночи, далее суд, потом жене помочь пакеты донести мысленно, потом второй суд, а ещё в стиралку воды натаскать - так и день проходит. Некогда думать
Сыкымы:
Ляпнул, не подумавши...
Ляпнул, не подумавши...
Так а когда думать? Времени то совсем нет свободного. Сначала надо луну сфотографировать, потом сладкий сон до обеда после волшебной ночи, далее суд, потом жене помочь пакеты донести мысленно, потом второй суд, а ещё в стиралку воды натаскать - так и день проходит. Некогда думать
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.24 - 23:24
Цитата:
Вот это прям твоя тема. В Киеве нырнул - в Оренбурге вынырнул
111:
Блин, война добралась и до географического соседства, в Оренбурге ВСУ начали взрывать фекальные станции, и все погружается в фекалии.. Вот это война блин..
Блин, война добралась и до географического соседства, в Оренбурге ВСУ начали взрывать фекальные станции, и все погружается в фекалии.. Вот это война блин..
Вот это прям твоя тема. В Киеве нырнул - в Оренбурге вынырнул
-
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