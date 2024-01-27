Отправлено: - 22:58

111:

В 46 лет, управлять одной из сильнейших армий мира.. Крошить самолетики врага как сидоровых коз..

111:

Да, у нас большинство против того, чтобы славяне убивали славян

Цитата:Расстреливать своих же сограждан, пусть даже возвращающихся из плена... Ну, это не каждому даноЦитата:Да, когда славяне-русские воюют против фашистского правительства за права славян-русских на Украине, это "большинство" против. Только ни один из этого "большинства" не возмутился, что славяне-украинцы убили своих же сограждан славян-украинцев, возвращавшихся из плена в самолёте ИЛ-76. Ты же про этот "самолётик" писал? Радовался, что крушили... как "сидоровых коз"