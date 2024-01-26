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----Сколько процентов ипотека в Казахстане?19-20%---- цитата ------***- Сейчас базовая ставка высокая, как и во всем мире,**** ----премьер не в курсе ?---**----10 стран мира с самыми низкими ставками по ипотечным кредитам:Япония (1,21%)Швейцария (1,42%)Финляндия (1,53%)Швеция (1,87%)Словакия (1,92%)Германия (1,99%)Чехия (1,99%)Литва (2,03%)Тайвань (2,04%)Австрия (2,10%)----- почувствуйте разницу !?!? 1,21 и 19-20 %?? ---Или сказал то , что ему дали креативные помощники ???