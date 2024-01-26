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≡ Про стартапы, ипотеки и казахстанскую одежду - Как премьер-министр с "креативной молодежью" Костаная встречался
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48457
Про стартапы, ипотеки и казахстанскую одежду - Как премьер-министр с "креативной молодежью" Костаная встречался
Отправлено: 26.01.24 - 21:40
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Алихан СМАИЛОВ в рамках рабочей поездки в Костанай посетил IT-хаб. Там ему презентовали стартапы в сфере разработки новых приложений, а также прошла встреча с "креативной молодежью". Среди них: депутат, директор Дома дружбы и руководитель МРЦ.
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1215
Re: Про стартапы, ипотеки и казахстанскую одежду - Как...
Отправлено: 27.01.24 - 19:57
#15
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Цитата:
потребность в цифровизациии блочгно-модульных Источник:

вот буква "г" очень там подходит
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9455
Re: Про стартапы, ипотеки и казахстанскую одежду - Как...
Отправлено: 27.01.24 - 21:26
#16
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----Сколько процентов ипотека в Казахстане?19-20%---- цитата ------***- Сейчас базовая ставка высокая, как и во всем мире,**** ----премьер не в курсе ?---**----10 стран мира с самыми низкими ставками по ипотечным кредитам:Япония (1,21%)Швейцария (1,42%)Финляндия (1,53%)Швеция (1,87%)Словакия (1,92%)Германия (1,99%)Чехия (1,99%)Литва (2,03%)Тайвань (2,04%)Австрия (2,10%)----- почувствуйте разницу !?!? 1,21 и 19-20 %?? ---Или сказал то , что ему дали креативные помощники ??? :-x
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Сыкымы
* Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1893
Re: Про стартапы, ипотеки и казахстанскую одежду - Как...
Отправлено: 27.01.24 - 21:27
#17
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Цитата:
111:
Ля ля тополя.. Зачем приезжал? По вацапу нельзя было поговорить

А зачем к зеленскому в киев приезжают высокопоставленные эуропейцы и омерекенцы? По вацапу не могли, штоле? От такие ля ля тополя... :lol: 8-) :-o
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Сыкымы
* Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1893
Re: Про стартапы, ипотеки и казахстанскую одежду - Как...
Отправлено: 27.01.24 - 21:39
#18
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Цитата:
юля елиссева:
этих денег хватит на пошивочную мастерскую

На швейной машинке можно либо шить готовую одежду, либо одежду ремонтировать/реставрировать/модернизировать. Так что, если даже с одной швейной машинки выходит готовая одежда из раскроенного материала - это уже производство, а не оказание услуг по ремонту/реставрации/модернизации :lol: 8-) :-o
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35200
Про стартапы, ипотеки и казахстанскую одежду - Как премьер-министр с "креативной молодежью" Костаная встречался
Отправлено: 27.01.24 - 21:56
#19
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Цитата:
Сыкымы:
зачем к зеленскому в

Не понял, это ты о ком вообще?
Я вообще то про министра.
Он тут на зеленую приезжал?
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9455
Re: Про стартапы, ипотеки и казахстанскую одежду - Как...
Отправлено: 27.01.24 - 21:59
#20
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Цитата:
111:
Не понял,

----Ты много чего не понимаешь
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