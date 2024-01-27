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≡ "Аким обратился к нам с просьбой о помощи" - Зачем Алихан Смаилов приезжал в Костанай и при чем тут завод по утилизации сельхоз техники?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48457
"Аким обратился к нам с просьбой о помощи" - Зачем Алихан Смаилов приезжал в Костанай и при чем тут завод по утилизации сельхоз техники?
Отправлено: 27.01.24 - 15:28
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26 января премьер-министр Алихан СМАИЛОВ посетил с рабочим визитом Костанай. Зачем он приезжал? В программе визита главы кабмина нет традиционной для визита больших чиновников встречи с населением, зато есть поездки - в промзону на строительную площадку завода KIA, на новую линию по производству автомобилей в ТОО "Сарыаркаавтопром".
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14763
Re: "Аким обратился к нам с просьбой о помощи" - Зачем...
Отправлено: 27.01.24 - 15:28
#1
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Цитата:
езюмируя, для большинства горожан визит второго человека в стране не стал событием и вызвал лишь пару эмоций:

- Уахаха, а я то думаю, что это вдруг снегоуборочная техника вчера, как с ума посходила в городе, - пишет в комментариях Instagram "Нашей газеты" пользователь @_gul_da_na_kz_. - Вот оно что оказывается. Ну, спасибо премьеру, хоть какая-то польза от вас.

- Так вот почему в Заречном 3 дня улицу Юбилейную, чуть ли не каждые пол часа чистят и все лампочки на столбах заменили! - добавляет пользователь @irishka3009.sss. - Ну пусть почаще к нам заглядывает, мы только рады. Хорошо бы, чтобы он еженедельно приезжал....

Было много и таких комментариев:

- Открыть очередной "пустой завод", - отмечает пользователь @shnara_zhalmukhamedova. - Помнится приезжали до него тоже что-то открывать.

Источник:



люблю когда нг апеллирует к "нужным" им комментариям якобы к срезу мнений)
когда мнение расходятся с мнением редакции по тому или иному вопросу такие комментарии не публикуются))
О-ОБЬЕКТИВНОСТЬ)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4047
Re: "Аким обратился к нам с просьбой о помощи" - Зачем...
Отправлено: 27.01.24 - 17:20
#2
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Наш премьер не умеет разговаривать на разговорном языке, на любом! Умеете только на чиновничьем, поэтому уклоняется от встреч с населением, почти не даёт интервью, наверное запирается в кабинете с такими же как он чиновниками и отводит душу. Болтают там на своём чиновничьем, птичьем языке и что самое интересное они друг друга ПОНИМАЮТ! На таком же языке чирикает самозабвенно министр здравоохранения, тяжело бУхает министр внутренних дел, что то шепелявит министр с/х
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V
§ Vedler_sila
(Пользователи)
Регистрация:
18.01.24
Сообщений:
20
Re: "Аким обратился к нам с просьбой о помощи" - Зачем...
Отправлено: 27.01.24 - 17:42
#3
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Цитата:
abaika95:
О-ОБЬЕКТИВНОСТЬ)

Вы не пытались прорвать оцепление и спросить премьера зачем он подписал указ о переводе времени, он что географию в школе не изучал? Вам был прямо подарок с небес. А то вы все время мелко плаваете, обвиняя только местных тарановских.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5610
Re: "Аким обратился к нам с просьбой о помощи" - Зачем...
Отправлено: 27.01.24 - 18:12
#4
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Цитата://Алихан Асханович приехал и сам проинспектировал.//

Когда так говорят о чиновниках посетивших какой либо регион, у меня всегда вопрос: -Он понимает ЧТО НИБУДЬ в этих процессах, тем более БУХГАЛТЕР всю жизнь посвятивший цифрам и авторучке?? Для этого есть профильные министерства.
Очевидно цель визита совсем другая, а посещение площадок - это так - антураж.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5610
Re: "Аким обратился к нам с просьбой о помощи" - Зачем...
Отправлено: 27.01.24 - 18:13
#5
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Цитата:
Vedler_sila:
тарановских.


"....беимбетмайлинских...
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