Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
"Аким обратился к нам с просьбой о помощи" - Зачем Алихан Смаилов приезжал в Костанай и при чем тут завод по утилизации сельхоз техники?
"Аким обратился к нам с просьбой о помощи" - Зачем Алихан Смаилов приезжал в Костанай и при чем тут завод по утилизации сельхоз техники?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 33, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 33
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать