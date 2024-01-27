Отправлено: - 14:23

К власти пришло новое поколение, решили показать, что и они работают. Однако не верится, что они принесут что-то стоящее, новое

[Исправлено: 111, 27.01.2024 - 14:24]

Цитата:Автор, ты как воспитываешь своих детей, по чьему образу и подобию?По чеченскому или мексиканскому?Ты воспитываешь их по своему.И как, как должен думать дитя того же коммуниста, отец которого развалил и разграбил свою страну?Именно так, как воспитал его отец коммуняка и никак ни по другому.Если только дитя не соседа сантехника, который тоже ломал систему безрезультатно..