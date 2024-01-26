Отправлено: - 14:46

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Как хорошо, как хорошо, что я уехал в Ленинград, никто не может запретить, что мне не пить или курить!

Цитата:Да, если каждый совершивший побои или другие правонарушения, будет уезжать в Ленинград, у нас будет нормальное государство.Давно надо было принять меры к ним.